En un comunicado de prensa, la alcaldía de Malambo dio a conocer un nuevo método de estafa que está afectando a los ciudadanos de los municipios y ciudades aledañas, mediante un falso correo electrónico notificando sobre un supuesto proceso de embargo.

El asunto de los corres dice: “Notificación citación proceso ejecutivo con orden de embargo de cuentas bancarias”, supuestamente enviados por parte de la Secretaría de Hacienda son falsos, por tal motivo se recomienda que no den crédito a la información referenciada y se abstengan de abrir el enlace que contiene.

Según informa la Alcaldía, “el correo falso solicita al ciudadano abrir un documento adjunto en PDF que contiene un enlace fraudulento”.

Estas comunicaciones, en las que se está suplantando a la entidad, son enviadas desde el correo hacienda@malambo-atlantico.gov.co y este dominio no corresponde a los correos oficiales de la Alcaldía de Malambo.

“Es política de esta administración municipal prevenir y rechazar que a través de redes sociales se esté incurriendo en la comisión de delitos informáticos o cibernéticos atentando de esta forma contra comerciantes, empresas, industriales y comunidad en general”, añadió la administración.

La Alcaldía de Malambo con el apoyo de la Policía Nacional (Área Centro Cibernético Policial, - ACCP) y dirección especializada contra los delitos informáticos de la Fiscalía General de la Nación anunció que “tomará las medidas y acciones pertinentes tendientes a contrarrestar la criminalidad informática para que esta no tenga un alcance mayor y pueda incluir delitos tradicionales como el fraude, robo, chantaje, falsificación y la malversación de caudales públicos”.