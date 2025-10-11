Frente a una significativa reducción del 60% de bocachicos en la cuenca del río Magdalena en los últimos 15 años, la Gobernación del Atlántico, en compañía de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), realizó el segundo repoblamiento de alevinos de esta especie a través de la iniciativa ‘Plan + Pescao’.

Le puede interesar: En Galapa estiman realizar 181 mejoramientos de vivienda a través de ‘Mi Casa Bacana’

Dicha estrategia busca garantizar el sustento de cientos de familias y la sostenibilidad de las especies nativas en el departamento. De esta manera, sembraron 200.000 alevinos de Bocachico, especie emblemática de la región en el corregimiento de La Peña, a orillas del embalse del Guájaro.

“Buscamos recuperar nuestras poblaciones naturales, garantizar la permanencia genética y que estas especies cumplan su ciclo en el medio natural”, explicó Ayari María Rojano Marín, subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la Corporación Regional Autónoma, CRA.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, Marisabella Romero, destacó la importancia de estas siembras para la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades ribereñas.

“Queremos llegar a más de 2 millones de alevinos en el embalse y que más familias mantengan su actividad económica con ingresos sostenibles. Nuestro embalse es nuestra mayor riqueza”, señaló la funcionaria.

A su turno, los pescadores recibieron con optimismo la siembra. Arcadio Pérez, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales, Piscicultores y Agricultores del sur del Atlántico.

“Esto es importantísimo, contribuye a la seguridad alimentaria y genera ingresos económicos para nuestras familias”, aseguró mientras él y cientos de pescadores esperan con entusiasmo una nueva subienda.

¿Qué es el Plan+Pescao?

El Plan + Pescao, implementado por la Gobernación del Atlántico con aliados como la CRA, La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), Ejército Nacional y Policía, proyecta sembrar millones de alevinos en los cuerpos de agua del departamento, con el fin de repoblar y conservar las especies nativas.

Cortesía

Además: Alcaldía y Riwi abren convocatoria 2026 para entrenamiento en desarrollo de software

Esta estrategia también aporta al cuidado del medio ambiente, pues asegura que los alevinos completarán sus ciclos en condiciones naturales, lo que se ve reflejado en una talla apropiada, fortaleciendo la biodiversidad y la permanencia de la especie en el tiempo.

Finalmente, la secretaría de Desarrollo Económico reiteró que “cada alevino sembrado es una apuesta por el futuro del sector pesquero, por la seguridad alimentaria y por el fortalecimiento de una práctica ancestral que distingue al Caribe colombiano”.