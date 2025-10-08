La recuperación de la malla vial en Puerto Colombia sigue avanzando. Este miércoles, el alcalde municipal Plinio Cedeño dio apertura a las obras de rehabilitación de 75 metros lineales del barrio Centro 2, entre las calles 4 y 6 con carrera 6.

En este sector, conocido popularmente también como “Calle del Tacón”, se desarrollarán obras de construcción de andenes, bordillos e instalación de luminarias de alumbrado público.

“Hoy damos inicio a una nueva obra, más de 75 metros lineales serán intervenidos y recuperados en concreto rígido, y, además, contarán con andenes, bordillos y luminarias con luces led de última tecnología, lo que nos permitirá mejorar el bienestar de las familias vecinas. Nuestra comunidad estaba esperando desde hace mucho tiempo la intervención de la ‘Calle del Tacón’ y hoy es una realidad”, detalló el alcalde Plinio Cedeño.

El mandatario agregó que: “esta obra no solo mejora las condiciones de movilidad descongestionando la vía principal o calle 2, sino que, además, permite garantizar el bienestar social de los vecinos y familias del sector”.

En ese sentido, Jorge Valdelamar, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Centro 2, resaltó la gestión para mejorar el bienestar social de toda la comunidad porteña.

“La popular ‘Calle del Tacón’ será pavimentada después de tantos años de espera, estamos muy contentos y agradecidos, ahora podremos caminar tranquilos y sin miedo a caernos o que se nos doble el pie, gracias al compromiso de nuestro alcalde Plinio Cedeño”, manifestó el habitante de la zona.