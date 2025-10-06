Los negocios verdes del Atlántico fueron protagonistas de la Semana de la Biodiversidad 2025, un espacio global que reunió a las iniciativas más innovadoras en torno a la conservación de la biodiversidad y la acción climática en la ciudad de Cali.

En esta gran vitrina verde, liderada por la Gobernación del Valle del Cauca, los emprendedores del Atlántico promovieron las buenas prácticas y visibilizaron el potencial del departamento como un territorio resiliente.

De esta manera, las iniciativas participantes lograron generar ventas superiores a los 20 millones de pesos, consolidando su modelo de negocio y generando gran interés entre los asistentes.

Además, hubo un encuentro nacional de las ventanillas de Negocios Verdes, con el propósito de propiciar un intercambio de experiencias, logros y buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento y posicionamiento de estos emprendimientos sostenibles a nivel nacional.

La Corporación Autónoma Regional resaltó el papel protagónico de los emprendedores del Atlántico en estos espacios, evidenciando el crecimiento del departamento en materia de innovación ambiental, promoción de buenas prácticas productivas y conservación de los recursos naturales.

Cabe resaltar que en la feria participaron más de 300 negocios verdes y cerca de 60 mil visitantes hicieron parte del desarrollo sostenible en el evento.