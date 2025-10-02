La empresa Air-e Intervenida abrió una invitación pública a todos los generadores del país, térmicos, hídricos o renovables, y a los comercializadores con energía disponible, para que participen en el proceso de contratación directa.

Con este nuevo paso, Air-e Intervenida busca garantizar contratos que estabilicen los precios de la energía para los años 2026 y 2027, proteger a los usuarios frente a la volatilidad del mercado y promover la participación de distintos actores en un proceso transparente y de beneficio colectivo.

Este mecanismo, diseñado con reglas claras y condiciones favorables, brinda a los oferentes un marco de garantías que asegura el cumplimiento de los contratos y los pagos, tal como ha sucedido con los actuales contratos a largo plazo, frente a los cuales Air-e intervenida se encuentra al día.

Gracias al trabajo conjunto del Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG, la publicación de la Resolución 101-082 de 2025 respalda la intervención de Air-e no como un punto final, sino como un punto de partida para construir un futuro energético más estable, sostenible y competitivo para millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Air-e extiende la invitación a todos los actores del sector eléctrico a sumarse a este proceso, con la convicción de que asegurar la energía del Caribe en una tarea conjunta. Dando así un paso decisivo para dejar atrás las dificultades del pasado y construir juntos un futuro con energía confiable, justa y sostenible para nuestra gente.

Con esta resolución de la Creg y la convocatoria abierta, se marca el inicio de una etapa en la que Gobierno, sector energético y comunidad trabajan unidos para garantizar que el Caribe cuente con la energía que merece: confiable, transparente y orientada al desarrollo de la región.

Los generadores y comercializadores con energía firme disponible, podrán consultar los pliegos en la página web www.air-e.com (www.air-e.com/convocatorias.html) y presentar sus ofertas hasta el miércoles 8 de octubre, contribuyendo así con el fortalecimiento del futuro energético del Caribe.

Mientras se avanza en la consolidación de esquemas que aseguren la energía a precios justos, también es fundamental la corresponsabilidad ciudadana. Por ello, se invita a los usuarios a optimizar sus consumos y a realizar sus pagos de manera oportuna, de modo que todos puedan contribuir a la estabilidad del sistema y a disfrutar de una tarifa estable por debajo del promedio nacional.