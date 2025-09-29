La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams Chams, por presuntas irregularidades en el manejo del contrato de concesión del alumbrado público.

De acuerdo con el ente de control, el mandatario habría ordenado una revisión integral del contrato sin presentar una motivación suficiente, concreta y verificable que sustentara la decisión. Además, reasignó funciones técnicas y jurídicas para la verificación del mismo, lo que podría significar un posible exceso en sus competencias legales.

La investigación también indaga si el alcalde incurrió en faltas disciplinarias al suspender pagos pactados en el contrato de concesión sin expedir un acto administrativo previo, sin adelantar un procedimiento sancionatorio y sin declarar formalmente el incumplimiento del contratista.

La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el fin de esclarecer los hechos y determinar si las actuaciones del mandatario municipal vulneraron los principios de legalidad y de la función pública.