Como parte de las acciones de mejora del servicio de energía, este martes 30 de septiembre, se ejecutará obras en el circuito Nueva Granada, en Barranquilla.

Los trabajos se adelantarán con breves maniobras de la siguiente manera: calle 60 con la carrera 38, en el barrio Recreo, entre las 8:00 de la mañana y las 9:30 de la mañana; calle 60 con la carrera 37, en el barrio Recreo, entre las 9:35 de la mañana y las 11:00 de la mañana; calle 73 con la carrera 30, en el barrio Olaya, entre las 11:05 de la mañana y las 12:35 del mediodía; carrera 30 con la calle 58, en el barrio Nueva Granada, entre las 12:40 del mediodía y 1:45 de la tarde.

Mientras tanto, en la calle 61 con la carrera 29, en el barrio Santo Domingo se trabajará entre la 1:50 de la tarde y las 2:55 de la tarde; calle 61 con la carrera 31, en Nueva Granada, entre las 3:00 de la tarde y las 4:05 de la tarde; calle 62 con la carrera 45, en el barrio Boston, entre las 4:10 de la tarde y las 5:15 de la tarde; carrera 34 con la calle 68B, en el barrio Recreo, entre las 5:20 de la tarde y las 5:55 de la tarde.

Finalmente, se realizarán labores de poda, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, lo cual obliga a la suspensión del servicio de energía en la zona rural y urbana de Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo y Burrusco.