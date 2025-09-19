Un grupo de madres comunitarias, que atienden los tres Centros de Desarrollo Infantil del municipio de Ponedera, entraron en cese de actividades y bloquearon la Vía Oriental a la salida de la población, exigiendo el pago de sus salarios el cual en el algunos casos, dicen las trabajadoras, es de hasta tres meses por parte de una fundación que funge como operadora, contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En horas de la mañana la situación en la vía se ha vuelto compleja, ya que la afectación en la movilidad genera retrasos en el desplazamiento por ese sector del Atlántico.

“Ahorita nos cogimos la zona oriental, que es la salida del municipio. Estamos deteniendo el flujo vehicular. Lo que nosotros decimos es que a la fundación no se le renueve el contrato, puesto que ellas tienen contrato hasta el 30 de septiembre. La operadora hacer lo que se le da la gana con los sueldos y en ese sentir, lleva tres meses sin pago para algunas compañeras”, expresaron las madres comunitarias a EL HERALDO.

Cortesía Comunidad Ponedera. Bloqueo realizado por madres comunitarias en Ponedera.

Adicionalmente, señalaron que por la falta de pagos, se han ido quedando sin el personal especializado para las labores de los cuidados de los niños: “El temor de nosotros es que termine el contrato y no hagan el pago del dinero que deben. Porque ya tienen como por costumbre, irse y dejar a personal sin pago. En ese son, nosotros ahorita no tenemos personal administrativo, ni coordinadora, no tenemos psicólogo, ni nutricionista, porque es un personal que viene de afuera del municipio ¿Y desde dónde van a sacar dinero ellos para hacer un viaje?”.

Ante esta situación, las mujeres, algunas acompañadas de familiares, exigen la presencia de la administración municipal así como de los directivos del ICBF para poder levantar el bloqueo, a fin de poder destrabar sus pagos.