En algunos sectores del departamento del Atlántico se comienzan a registrar fuertes lluvias y brisas a estas horas de la tarde del martes.

En el sur de la ciudad de Barranquilla, especialmente en sectores como Sevilla y Ciudadela 20 de Julio, ya se reportan algunas precipitaciones.

De igual manera, los residentes de la urbanización Puerta Dorada, cerca de la Circunvalar, en Barranquilla, reportaron al mediodía de este martes un vendaval acompañado de una fuerte lluvia.

Hasta el momento, se conoce que habría al menos 3 conjuntos residenciales afectados por este fenómeno.

Desde el municipio de Soledad, la ciudadanía también informó a estas horas la formación de un posible vendaval como los que han venido registrándose desde hace unas semanas.

Algunos sectores donde se reportan fuertes brisas son Los Almendros y Urbanización Villa Sevilla Real.

De igual manera, en el municipio Juan de Acosta, las fuertes brisas se hacen presentes con algunas lluvias.

Por su parte, en Palmar de Varela las precipitaciones se manifiestan con intensidad y acompañadas de actividad eléctrica.

Mientras tanto, otros sectores como Malambo y Piojó cuentan con alta nubosidad y actividad eléctrica en las últimas horas.