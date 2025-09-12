La empresa Air-e informó que este sábado 13 de septiembre se adelantarán obras de mejora en las redes eléctricas en varios sectores del área metropolitana, como parte de su plan de optimización del servicio de energía.

En el municipio de Soledad, los trabajos se realizarán en sectores de los barrios Bella Arena y Villa del Carmen 1, específicamente en la calle 42, entre calles 1ª1, 1ª2 y 1B. Las labores se ejecutarán entre las 10:10 de la mañana y las 5:40 de la tarde.

De igual forma, en el municipio de Puerto Colombia, se llevará a cabo el cambio de un poste en el barrio Las Margaritas, en la calle 17B con carrera 3D, en el horario comprendido entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, en el barrio Las Palmas de Barranquilla, se desarrollarán adecuaciones menores en la calle 35 con carrera 8, con trabajos programados entre las 10:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Air-e recordó a la comunidad que estas labores hacen parte de las acciones de mejora del servicio y agradeció la comprensión de los usuarios por las incomodidades temporales que puedan generar los trabajos.