En los últimos días, Puerto Colombia celebró la Semana de la Juventud con más de 1.500 jóvenes provenientes del municipio y de Salgar. El evento se realizó a través de la Feria de Emprendimientos y Carrera de Colores.

Cabe resaltar que, durante la jornada, esta población accedió a jornadas de atención integral, recreación, apoyo emocional, psicológico y sano esparcimiento.

Por otro lado, de acuerdo con lo manifestado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez, con estos espacios se tiene como objetivo fomentar la participación activa de todos los jóvenes, así como apostarle a garantizar un mejor bienestar social no solo para ellos, sino también para sus familias.

“Vivimos una semana donde la juventud fue protagonista, donde pudieron disfrutar de actividades planeadas y organizadas por ellos a través de su Enlace Municipal y el Consejo Municipal de Juventudes, en las que se integraron y sobre todo accedieron a un capital semilla para fomentar e impulsar el posicionamiento de sus emprendimientos en una gran feria que recibió a más de 700 asistentes en nuestro Coliseo Municipal”, detalló el mandatario.

Por su parte, la gestora social Katherine De la Hoz, destacó la importancia de la juventud para la Administración Municipal, toda vez que a través de estas jornadas se brinda apoyo motivacional y atención integral que permite un mejor desempeño y una mejor actitud en su día a día.

“Hemos compartido una gran semana de la juventud, pero que sabemos los conmemoramos y le damos la relevancia y el protagonismo que nuestros jóvenes ameritan los 365 días del año; ha sido una gran experiencia para todos ellos e incluso para nosotros que disfrutamos unidos de actividades recreodeportivas llenas de color, alegría y muchas ganas de seguir trabajando por nuestros jóvenes”, indicó la gestora social.

Cabe resaltar que, durante esta conmemoración también se desarrollaron foros y conversatorios para los candidatos a las elecciones del Consejo Municipal de Juventud, a través de los cuales expusieron sus propuestas para ocupar estos espacios de participación democrática en el territorio.