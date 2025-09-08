Este martes, la empresa Air-e adelantará una serie de labores técnicas en diversos sectores del departamento para mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica.

En el barrio Paraíso de la capital del Atlántico se adelantarán obras para el cambio de postes se llevarán a cabo desde las 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el sector de la carrera 77 con la calle 80.

Para el caso del barrio Costa Azul, en Puerto Colombia, se realizarán adecuaciones menores, en la calle 14 con la carrera 6, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por otra parte, en el centro de Candelaria, se adelantarán intervenciones en la red de distribución eléctrica, en la calle 13 con la carrera 15, entre la 1:00 de la tarde y las 4:15 de la tarde. Adicionalmente, en la carrera 6 con la calle 5, en el corregimiento de Bohórquez, se cambiará un poste y se adelantarán labores de poda, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Dentro de las acciones programadas por técnicos de la empresa Air-e se encuentran trabajos en transformadores, en el sector de la calle 74A con la carrera 12B, en el barrio Nuevo Horizonte de Soledad, en el horario de 10:10 de la mañana a 6:00 de la tarde.