Desde el pasado mes de mayo, la Dirección Comercial de Air-e Intervenida, la empresa ha logrado más de 23.000 acuerdos de pago entre usuarios, tanto residenciales como comerciales, en Atlántico, Magdalena y La Guajira mediante el programa de financiación ‘Ponte Bacano’.

Esta iniciativa, enfocada en los estratos 1, 2 y 3, facilita todo tipo de alternativas para que se efectúen los acuerdos. Así las cosas, mientras que el 75% se ha logrado en los estratos 1 y 2, otro 13% se concentra en estrato 3 y, el 5% restante, en el sector comercial.

Según la compañía, el 42% de estos acuerdos se ha hecho a través de oficinas comerciales, otro 21% por medio del Call Center y, el 37% que resta, gracias a gestores de cobro (visitas personalizadas, jornadas de ‘Air-e a la Calle’ y barridos).

De igual manera, señaló que el Atlántico es el mercado de Air-e Intervenida con el mayor número de acuerdos, acumulando 62% en total, siguiéndole Magdalena con 19% e igualmente La Guajira con 19%.

Cabe resaltar que ’Ponte Bacano’ es un plan de financiación a través del cual, de manera rápida, fácil y flexible los usuarios pueden encontrar una solución a sus deudas y gozar del servicio de forma legal. Este plan tiene cuotas muy bajas, plazos accesibles, descuento de intereses y beneficios en la reducción de la cartera.

La empresa invitó a toda la ciudadanía que quiera acceder a este novedoso plan de financiación para acercarse a las oficinas comerciales, comunicarse al 115, escribir a la línea WhatsApp 3134300000, o a través de los canales digitales”.