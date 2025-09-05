La empresa Air-e informó que ejecutará adecuaciones eléctricas este sábado en sectores del norte de Barranquilla, los cuales no tendrán servicio de energía durante el desarrollo de las labores técnicas.

En ese sentido, habrá breves interrupciones del servicio en el horario de 8:05 de la mañana a 9:05 de la mañana, carrera 43B con la calle 82, sector de Granadillo, así como de 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana, calle 87 con la carrera 47, en San Vicente.

De igual manera, de 11:00 de la mañana a 12:05 del mediodía, calle 84 con la carrera 45, en Granadillo, mientras que de 1:30 de la tarde a 3:00 de la tarde, carrera 46 con la calle 85, en La Campiña.

Por otro lado, estarán sin energía de 3:30 de la tarde a 5:00 de la tarde, carrera 45 con la calle 82, el sector de Granadillo; como de 8:05 de la mañana a 12:00 del mediodía, carrera 49C con la calle 87, el sector San Vicente y de 1:00 de la tarde a 4:55 de la tarde, en el sector de la carrera 45B con la calle 90, en el barrio El Poblado.

Finalmente, en la calle 22 con la carrera 29, en el barrio El Pradito, en Sabanalarga, se reubicará un transformador, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.