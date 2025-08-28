Para este viernes la empresa Air-e anunció la interrupción del servicio de energía eléctrica en varios sectores del departamento para ejecutar obras eléctricas.

En ese sentido, los trabajos están programados en un sector de la calle 12 con la carrera 5A, zona de El Bajito, en Puerto Colombia, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Además, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, se adelantarán labores de poda preventiva, en la zona rural de la vía Sabanalarga – Campeche – sector Villa Zunilda, en inmediaciones de la subestación Baranoa.

La empresa reiteró su compromiso con la mejora del servicio de energía y ofreció disculpas a los usuarios por las molestias que ocasiona este tipo de obras.

Sumado a esto, señaló que el servicio se restablecerá una vez sean concretadas la obras en cada sector.