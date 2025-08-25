Este lunes se confirmó la renuncia de Malka Irina León al cargo de jefe de la Oficina de Pasaportes del departamento, que venía desempeñando desde el 3 de enero de 2024 tras haber sido posesionada por el gobernador Eduardo Verano.

Durante su gestión, la oficina mantuvo un ritmo operativo de cerca de 600 personas atendidas cada día para el trámite de expedición de pasaportes.

Durante la vigencia anterior, de acuerdo con la administración departamental, se expidieron 81.000 documentos, entre pasaportes ordinarios y ejecutivos, lo que representó un esfuerzo significativo por responder a la creciente demanda ciudadana de la región.

Desde la Gobernación se informó que, hasta el momento, no se ha designado al próximo jefe de la Oficina de Pasaportes. Sin embargo, se hizo énfasis en que “se mantiene la dinámica de los procesos administrativos correspondientes para garantizar la continuidad del servicio y en procura de mejora”.