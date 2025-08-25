Tras el sensible fallecimiento del director consejero de EL HERALDO, Juan B. Fernández Renowiztky, el gobernador del Atlántico y constituyente de 1991, Eduardo Verano, expresó su pesar por la partida de su compañero en la Asamblea Nacional Constituyente con quien compartió la visión de la autonomía de los territorios en Colombia.

Verano recordó que con Juan B. Fernández integró la Comisión Segunda de Ordenamiento Territorial y que siempre se destacó como un hombre de ideas concretas y contundentes, que en medio de las discusiones más álgidas lograba que sus intervenciones siempre condujeran a la conciliación y el consenso.

“Juan B. siempre fue un hombre ordenado mentalmente y tenía una alta calidad en su raciocinio, por eso los aportes significativos que hizo en la Constituyente quedaron consignados en la Carta Política que nos rige a todos los colombianos”, comentó Verano mientras señalaba la fotografía de los 74 constituyentes que redactaron la Constitución y que fue firmada por cada uno de ellos.

Agregó que esa fotografía es uno de los principales tesoros que guarda de esa época porque todos sus compañeros firmaron su fotografía, entre ellos Juan B. Fernández.

El mandatario de los atlanticenses reiteró el aprecio que le tiene a su compañero del Partido Liberal, a quien muchos conocieron como uno de los líderes de la prensa regional a través del diario El Heraldo, pero pocos vivieron tan de cerca todo ese aporte que hizo a la construcción de la ciudad.

“Juan B. siempre estaba proponiendo ideas para mejorar Barranquilla, siempre estaba trabajando en la construcción de una ciudad de progreso, de avance, y eso hay que destacarlo”, manifestó Verano mientras revisaba las páginas de un ejemplar del diario El Heraldo en el que aparecían las fotografías de los 12 constituyentes.

Finalmente Verano envió un abrazo fraterno a todos sus familiares y amigos.

Constituyentes del Caribe

- Orlando Fals Borda: AD M-19. Historiador, sociólogo, investigador y escritor.

- Juan B. Fernández Renowitzky: Liberal. Fue alcalde de Barranquilla y director consejero de El Heraldo.

- Carlos Rodado Noriega: Ingeniero, exministro de Minas y Energía y exgobernador del Atlántico.

- Eduardo Verano: Liberal. Administrador, actual gobernador del Atlántico.

- Carlos Daniel Abello: Conservador, abogado, profesor y congresista.

- Hernando Herrera Vergara: Liberal. Abogado, conjuez del Consejo de Estado.

- Raimundo Emiliani: Abogado, profesor universitario, político y escritor.

- Jesús Pérez González-Rubio: Liberal, abogado y profesor universitario.

- Eduardo Espinosa Faciolince: Liberal, médico, fue ministro de Salud.

- Héctor Pineda: AD M-19. Arquitecto, participó en el proceso de paz en el gobierno de Virgilio Barco.

- Guillermo Guerrero: Liberal, abogado y profesor de la Universidad de Cartagena.

- Julio Salgado Vásquez: Liberal, abogado y profesor de Derecho Constitucional.