Diversas muestras de respeto y solidaridad se han expresado a raíz del sensible fallecimiento del director consejero de EL HERALDO, Juan B. Fernández Renowitzky, considerado como una figura clave en la vida política del Caribe colombiano.

Desde distintos sectores se ha recordado su figura por el compromiso expresado con democracia, la autonomía regional y la construcción de consensos en torno al desarrollo del país.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lo recordó como “un gran patriota”, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

A su turno, el exsenador y exnegociador de paz Humberto de la Calle también reaccionó frente a su fallecimiento y recordó su paso por la Asamblea Nacional Constituyente que dio vida a la Constitución de 1991.

“Se nos fue Juan B. Fernández Renowitzky. De él recuerdo en el seno de la Constituyente tanto su sabiduría como su inolvidable sentido del humor. Saludo a su familia”, expuso el político a través de sus redes sociales.

A las condolencias se sumó el senador Pedro Flórez, quien aseguró que “su legado desde El Heraldo y la Constituyente del 91 seguirá vivo. En este momento en que la RAP Caribe nos une como expresión de identidad regional, honramos su memoria”.

Lamentamos la partida de Juan B. Fernández Renowitzky, gran pensador liberal, defensor de los derechos ciudadanos y de la autonomía del Caribe.



Su legado desde El Heraldo y la Constituyente del 91 seguirá vivo.



Mientras que Óscar Ortiz González, exzar Anticorrupción y gestor de la séptima papeleta que ordenó la expedición de la Constitución de 1991, destacó que Fernández Renowitzky “apoyó la autonomía de las entidades territoriales”.

Martha Villalba, exrepresentante y exalcaldesa de Puerto Colombia, lo calificó como un “amigo entrañable” que “amaba profundamente a nuestro municipio”.

“Sus consejos fueron claves para su desarrollo y siempre estuvo dispuesto a difundir, con generosidad, la gestión que realizábamos. Su partida deja un vacío enorme, pero también un legado invaluable. Toda nuestra solidaridad con su familia”, expuso.

Con mucha tristeza despedimos a Juan B. Fernández Renowitzky, a sus 99 años. 🕊️



A su turno, el exgobernador Edgardo Sales resaltó que “su visión, liderazgo en tiempos difíciles; su sentido crítico con pensamiento liberal fueron el motor para dirigir con éxito a EL HERALDO”.

Por su parte, el también exgobernador Ventura Díaz recordó que Fernández Renowitzky se desempañaba como embajador de Colombia en Chile cuando el golpe militar de Augusto Pinochet: “A los colegas de EL HERALDO, nuestra voz de condolencia”.

Y el exministro Amylkar Acosta escribió en sus redes sociales que “recibimos con tristeza la infausta noticia del deceso del ilustre exponente del liderazgo del Caribe, Juan B Fernández Renowitzky, ex ministro, ex constituyente y ex director de EL HERALDO. Abanderado de la lucha por la autonomía y el desarrollo regional”.

EL CARIBE DE LUTO

Por otro lado, Roy Barreras, expresidente del Senado, recordó que Fernández Renowitzky deja un legado histórico sobre la autonomía y libre pensamiento de las instituciones.

“¡99 años, una bendición, un ejemplo de vida! Hoy despedimos al doctor Juan B. Fernández Renowitzky, quien fue un pensador liberal, un defensor incansable del periodismo independiente y del desarrollo autónomo de la Costa Caribe. Su legado nos recuerda la importancia de mantener viva la autonomía regional, la prensa libre y el rigor en la política", dijo.