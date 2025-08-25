El recuerdo de Juan B. Fernández Renowitzky quedará en la memoria de muchos barranquilleros. Su imagen resuena en la cabeza del alcalde Alejandro Char como un hombre valiente que supo luchar por la ciudad en su época.

“Don Juan B. Fernández Renowitzky quedará por siempre en la memoria de los barranquilleros como un hombre valiente, comprometido y fiel a sus convicciones. Siempre defendió con pasión y entereza a la región Caribe”, dijo Char a través de su cuenta de X.

Además, el mandatario mencionó que: “desde su rol como Director de El Heraldo y alcalde de Barranquilla, así como en las distintas responsabilidades que asumió a lo largo de su vida, trabajó por el desarrollo social, económico e institucional de la ciudad”.

El alcalde Char también fue enfático en que el legado de Fernández Renowitzky se mantendrá con el tiempo.

“Su entrega deja una huella imborrable y un ejemplo que seguirá inspirando a quienes creemos en la transformación de nuestro territorio. ¡Gracias por todo, Don Juan!”, puntualizó.