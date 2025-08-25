Con profundo pesar las autoridades locales y personalidades del Atlántico han reaccionado al fallecimiento en las últimas horas de Juan B. Fernández Renowitzky, quien fuera el Director Consejero de esta casa editorial por muchos años.

El primero en pronunciarse fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien a través de su cuenta X, lo destacó como hombre caribe, liberal y defensor de la gente, que luchó por una región autónoma y promovió la modernización de EL HERALDO.

Lamento profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, hombre Caribe, liberal y defensor de la gente.



Durante años luchó por una región autónoma y promovió la modernización del diario @elheraldoco.



Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos.

El ex alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, recordó a Fernández Renowitzky, como un luchador caribe, pensador y enamorado del periodismo. “Duele decirle adiós, pero su legado es fiel ejemplo del talante que siempre lo identificó, EL HERALDO es reflejo de su empeño, de su fina pluma y de su singular humor. Descansa en paz", expresó, Pumarejo.

Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Juan B. Fernández Renowitzky, un luchador caribe, pensador y enamorado del periodismo.



Duele decirle adiós, pero su legado es fiel ejemplo del talante que siempre lo identificó. @elheraldoco es reflejo de su empeño, de su fina…

Por su parte, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, destacó el permanente compromiso de la comunidad y mantener un periodismo de calidad.

Con mucha tristeza lamentamos el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, Director Consejero del diario @elheraldoco destacamos su compromiso permanente a favor de la comunidad, y por impulsar y mantener en vigencia un periodismo de calidad. Abrazo solidario a su familia.

Asimismo, el diputado Camilo Torres Villalba lo resaltó como un pilar del desarrollo de Barranquilla y el Atlántico. Dijo además que era imprescindible en el periodismo local y regional desde EL HERALDO. “Su legado de autonomía y defensa de la costa seguirá guiándonos. Abrazo solidario a su familia”, posteó Torres.

la secretaria General del Distrito, María Teresa Fernández publicó en su cuenta X un conmovedor mensaje resaltando el legado que dejó Fernández Renowitzky en la región y el país.

Llegas al cielo para estar junto a mi papá, de nuevo. 🕊️Juan B. Fernández Renowitzky, nos dejas la inspiración de siempre alzar la voz por lo que es justo. Gracias por tu forma correcta de actuar y querer hacer el bien colectivo. Dejas un gran legado en la región y en la familia.

El senador liberal, Mauricio Gómez, lamentó el deceso de quien también fue constituyente en nombre del Partido Liberal Colombiano. El congresista destacó el sueño de Juan B. Fernández de una región Caribe autónoma y próspera.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, líder caribeño y defensor de nuestra región. Juan impulsó la modernización de EL HERALDO y soñó con una región Caribe más autónoma y próspera. Toda mi solidaridad con su familia y allegados en este momento difícil", manifestó.