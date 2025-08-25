El crecimiento de los casos de extorsión en el país ha generado preocupación en algunos sectores como la ciudad de Barranquilla. Por este motivo, el alcalde Alejandro Char anunció la llegada de un sistema de alta tecnología para combatir este flagelo y otros delitos.

“¡En Barranquilla no bajamos la guardia! Hemos adquirido un sistema de alta tecnología con el que la Policía Metropolitana de Barranquilla podrá extraer información de celulares, tabletas, teléfonos satelitales, drones, Avantel, GPS y otros dispositivos en poco tiempo”, mencionó a través de su cuenta de X.

Agregó que: “esta herramienta también permitirá recuperar datos eliminados o protegidos por claves y patrones de seguridad”.

De esta manera, fue enfático en que se optimizarán los procesos de búsqueda de posibles delincuentes y extorsionistas.

“Esta es una solución con la que pocas ciudades del país cuentan, evaluada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Lo que antes tomaba meses, ahora podrá resolverse en cuestión de minutos, con información clave disponible para hacerle frente a la extorsión y otros delitos”, dijo.

Cabe resaltar que según cifras del Ministerio de Defensa, los casos confirmados de extorsión en el período entre 2022-2024 fueron 41.414, lo que representa un crecimiento de más del 50% a comparación del período de 2019-2021 donde se registraron 16.704 casos confirmados.