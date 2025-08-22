El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, visitó y dio un parte positivo a las obras de construcción de la doble calzada Juan Mina-Circunvalar de la Prosperidad, que se convertirá en el Corredor Logístico del Atlántico, una de las grandes apuestas para posicionar este punto estratégico como la zona de mayor crecimiento económico y transformación en beneficio del sur del departamento.

El mandatario departamental explicó que actualmente se construye una segunda calzada en concreto que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas, con el objetivo de convertirla en el eje de una nueva zona industrial.

“Esta es una vía que llegará hasta Los Pocitos. Toda esta área va a estar habilitada precisamente para convertirse en la nueva zona industrial de la ciudad de Barranquilla. Es decir, vamos a tener varias zonas industriales con gran proyección que se convertirán en un gran polo de desarrollo”, comentó.

Verano enfatizó que la vía Juan Mina será una de las más importantes del departamento, con especificaciones de alto nivel, sin limitaciones técnicas. Tendrá la magnitud necesaria para consolidarse como la vía más expedita y de mayor apoyo al sector industrial del Atlántico con una inversión de 89.845 millones de pesos.

“Aquí se mueve la economía del Atlántico en toneladas, y esta doble calzada responde a esa exigencia con una vía segura, amplia y eficiente”, apuntilló.

Sobre el avance de la obra se refirió el subsecretario de Vías y Construcción del Atlántico, Mario Segura, quien explicó que actualmente se desarrollan actividades de movimiento de tierra para configurar la futura nueva calzada entre la Circunvalar de la Prosperidad y la Circunvalar de Barranquilla.

“Este es un proyecto de 7.2 kilómetros de longitud, que incluye dos glorietas y puentes hidráulicos que facilitarán la movilidad en toda esta zona de la vía del Algodón, una área clave para el desarrollo de Barranquilla y de municipios como Tubará”, explicó Segura.

El funcionario también informó que ya se inició el proceso de consecución de predios. “Tenemos bastantes zonas entregadas, que es donde estamos trabajando. Se están realizando todas las actividades necesarias para la construcción de la nueva calzada y esperamos entregar este importante proyecto en 2026”, relató.