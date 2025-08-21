El Plan Rigo, en homenaje a la carrera ciclística internacional que recorrerá el Atlántico en el mes de noviembre, se puso en marcha este semana con la ejecución del contrato adecuación y mantenimiento de la Malla Vial 2, cuyo objetivo será el mejoramiento de red vial secundaria del departamento.

El alcance del proyecto contempla el mejoramiento de 98,1 kilómetros de vías con reparcheo, sello de grietas, limpieza de obras, rocería y poda, así como pavimentación puntual.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, con esta obra se garantizan vías seguras y competitivas en todo el territorio.

“Con el inicio del contrato Malla Vial 2 seguimos cumpliendo el compromiso de mantener en buen estado la red vial secundaria del Atlántico. Estas intervenciones facilitan la movilidad de nuestras comunidades, fortalecen el turismo, la competitividad y nos preparan para grandes eventos como el Giro de Rigo, que mostrará al país y al mundo la transformación vial que vive nuestro departamento”, indicó.

De igual forma, el subsecretario de Vías del Atlántico, Mario Segura, explicó que estos corredores viales del proyecto han sido clasificados con prioridad alta, especialmente el tramo Tubará–Juan Mina–Barranquilla de la Carretera del Algodón.

“La vía a Tubará es una de las más afectadas, por lo tanto, vamos a intervenirla de manera inmediata para la tranquilidad de todos los moradores de este municipio. Tenemos que informar que está priorizada toda la Carretera del Algodón, que va desde Piojó hasta el corregimiento de Juan Mina y pasa por Juan de Acosta y Tubará, para mejorar las características de transitabilidad de esta y las demás vías incluidas”, dijo el funcionario.

Agregó que otras vías que están dentro del proyecto son: “Piojó – Aguas Vivas – Usiacurí (12,5 km), Cruce Ruta 9006 (Carretera La Cordialidad) – Isabel López – Usiacurí – Baranoa (19,5 km), Ruta 9006AT-02-1 (Media Luna – Azucena) (6,7 km), Piojó – El Cruce (El Vaivén) – Tubará – Juan Mina – Barranquilla (Av. Circunvalar) (43 km), Juan de Acosta – Sibarco – Baranoa (16,4 km).

Por su parte, el secretario de Infraestructura Departamental, Azael Charris, agregó que este proyecto garantizará la seguridad vial para el Giro de Rigo y todos los atlanticenses en general.

“En noviembre se va a realizar esta carrera ciclística a través de las vías del Atlántico y esta traerá 10.000 y más de 8.000 personas al departamento, lo que nos ayuda a promover el turismo, a que conozcan nuestro departamento y por lo tanto vamos a tratar de tener estas vías en las mejores condiciones, para que los ciclistas puedan pasar por ellas de manera segura”, manifestó el secretario.

Cabe resaltar que el proceso selección fue adjudicado al Consorcio Vial ATL y la firma del contrato se realizó el pasado mes de julio con una inversión de $23 mil millones.