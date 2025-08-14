En Barranquilla se “respira” un ambiente de mayor confianza para el consumo, comercio y la inversión. Así lo reveló la última encuesta de Opinión del Consumidor elaborada por Fedesarrollo, la cual evidenció que en el pasado mes de julio la capital del Atlántico pasó de 1,4% a 18,8% en el Índice de Confianza al Consumidor.

En ese sentido, la ciudad se ubica como líder a nivel nacional, superando a capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

Con respecto a esto, el alcalde Alejandro Char destacó el optimismo frente al desarrollo que hay de la economía local para el futuro.

“¡Barranquilla rompe récord en confianza del consumidor! Según la Encuesta de Opinión del Consumidor, en julio pasamos de 1,4% a 18,8% en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), lo que representa un aumento significativo de 17,4 puntos porcentuales y nos posiciona como la ciudad líder en Colombia entre las 5 ciudades analizadas. Esto significa que los barranquilleros están más optimistas frente al desarrollo de la economía local y que más familias compran e invierten en bienes y servicios", comentó.

De esta manera, los resultados de la encuesta de Fedesarrollo muestra que la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos se mantuvo constante frente a junio de 2025, y presentó un incremento de 20,2 puntos porcentuales frente a julio de 2024.

Es decir, el comercio dedicado a los equipos eléctricos para uso en el hogar como abanicos, televisores, licuadoras, neveras, entre otros, ha crecido con relación al año anterior, impulsado por un aumento tanto en las condiciones económicas actuales como en las expectativas a futuro.

Al analizarlo por ciudades, se observó un incremento en la disposición a comprar bienes durables de 42,0 puntos porcentuales en Barranquilla, de 34,9 puntos porcentuales en Bucaramanga y de 15,2 puntos porcentuales en Medellín.

La encuesta detalla que “cuando sube la confianza del consumidor es señal de que la gente considera que podrá mantener o mejorar sus ingresos, que hay más estabilidad en aspectos como el empleo y que es posible hacer compras importantes como muebles, electrodomésticos o hasta emprender negocios”.

Sumado a esto, este optimismo del comprador tiene un efecto en la dinámica de la economía local haciendo que las tiendas vendan más, las fábricas aumenten producción, mayor generación de empleo, y este ciclo permite que se vuelva a inyectar dinero a la ciudad.

Cabe resaltar que la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), elaborada mensualmente por Fedesarrollo, mide la percepción actual y las expectativas económicas de los hogares en las principales ciudades del país. Este indicador, ampliamente utilizado por el Banco de la República y analistas económicos, es clave para anticipar tendencias de consumo e inversión.