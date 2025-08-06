Con motivo de su aniversario número 17, Nueva EPS conmemora más de una década y media de servicio reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de más de 11 millones de afiliados en Colombia. En medio del proceso de intervención forzosa administrativa que atraviesa desde noviembre de 2024, la entidad ha demostrado una gestión sólida y orientada a resultados, al alcanzar la cifra de 185 millones de servicios de salud prestados entre noviembre de 2024 y junio de 2025.

Esta cifra representa un promedio de 18 atenciones por afiliado en diferentes niveles de complejidad, a través de una red integrada por instituciones públicas y privadas en todo el territorio nacional.

Entre los servicios prestados se destacan 69 millones de citas de apoyo diagnóstico y terapéutico —fundamentales para el control de patologías crónicas—, más de 34 millones de fórmulas de medicamentos dispensadas, y 12 millones de consultas de medicina general, dirigidas al tratamiento de afecciones comunes como gripes, cuadros virales e infecciones respiratorias.

Uno de los logros más relevantes durante esta etapa ha sido el fortalecimiento financiero y operativo de la red prestadora. Entre abril de 2024 y julio de 2025, Nueva EPS ha girado $28,1 billones a sus prestadores y proveedores, garantizando así la continuidad en la atención y la sostenibilidad del sistema de salud. De este total, $16,1 billones corresponden al periodo de intervención, bajo la dirección del agente especial Bernardo Camacho Rodríguez.

“El fortalecimiento financiero es una señal clara de que estamos comprometidos con una EPS al servicio de los colombianos, con un modelo de atención más cercano, resolutivo y preventivo”, indicó Camacho.

En los últimos nueve meses también se han brindado 11 millones de citas de medicina especializada, y se han ejecutado 12 millones de actividades de salud pública enfocadas en promoción, prevención y gestión del riesgo, con énfasis en la atención de poblaciones vulnerables.

El componente materno-infantil ha tenido especial atención, con 184.000 atenciones relacionadas con partos y consultas a recién nacidos. Además, se han realizado un millón de atenciones médicas domiciliarias, 1,3 millones de cirugías, 1,1 millones de traslados no asistenciales y 700.000 traslados medicalizados, reafirmando el alcance territorial de la entidad.

De cara al futuro, Nueva EPS continúa enfocada en mejorar los contratos con su red prestadora, ampliar capacidades y acercar los servicios al territorio, bajo un modelo de atención más preventivo y predictivo.

“Estamos convencidos de que estos resultados no serían posibles sin el compromiso de la red pública y privada. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el sistema para que cada colombiano acceda a servicios oportunos y de calidad, sin importar su ubicación geográfica”, concluyó el Dr. Camacho.

Con estos avances, Nueva EPS celebra 17 años de vida institucional con una visión clara: seguir evolucionando para ofrecer una atención digna, efectiva y centrada en el usuario.