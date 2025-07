Mientras la incertidumbre se incrementa entre los habitantes del conjunto residencial Flores del Recreo ante la falta de soluciones tras el incendio que se registró el pasado 20 de julio, las autoridades avanzan en las labores investigativas para esclarecer las causas de la emergencia, la cual ha cobrado –hasta el momento– la vida de cuatro personas.

EL HERALDO pudo conocer que, en medio del proceso de recolección de información, se pudo establecer que las llamas se habrían originado en un contador ubicado en el sótano del conjunto residencial.

Leer más: Refuerzan patrullajes en zona de compuertas del embalse del Guájaro

“Una vecina del lugar narró que el incendio comenzó en uno de los contadores que hace parte del sistema eléctrico del sótano. Algunos vecinos han dicho que se trató de una sobrecarga, pero eso no se ha podido evidenciar”, aseguró una fuente cercana al proceso a este medio.

De esta manera, las autoridades avanzan en la consolidación del informe que será presentado a la Fiscalía General de la Nación en los próximos días. La intervención del ente investigador se relaciona con las pérdidas humanas que se registraron, sin contar con las cerca de 63 personas que recibieron atención médica de forma posterior.

Previamente se había informado que la emergencia estaría relacionada con un cortocircuito en una subestación eléctrica; sin embargo, la evidencia apuntaría a que la situación se habría generado por otras causas.

Hasta el momento, según información conocida por esta casa periodística, tres de los lesionados se encuentran en cuidados intensivos con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas y la inhalación de humo.

Es de anotar que la totalidad de los apartamentos del conjunto residencial se encuentran deshabitados a causa de las recomendaciones de las autoridades distritales, debido a que se requiere una exhaustiva evaluación de posibles daños internos para garantizar la vida de los residentes.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

Ausencia de respuestas

Mientras tanto, los residentes de Las Flores del Recreo continúan sacando sus pertenencias del lugar, asegurando que la dirección del edificio no ha respondido a ninguna de sus inquietudes ni ha brindado soluciones ante las afectaciones logísticas y económicas que enfrentan.

Fabiola Márquez, propietaria de un apartamento ubicado en el piso once, aseguró que “no nos informan nada, dicen que nos van a solucionar, que van a limpiar y hasta ahora, nada. Yo estoy ‘arrimada’ en la sala de una señora que me dio alojamiento por unos días, pero ya me está pidiendo el espacio y yo no tengo a dónde irme”.

Incluso, otro de los problemas que enfrentan corresponde a la llegada de los recibos de servicios públicos, a pesar de que no están habitando sus viviendas.

En varias oportunidades, EL HERALDO ha intentado contactarse con la administración del edificio, pero no ha sido posible obtener respuesta.