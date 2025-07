Esta semana, la Universidad del Atlántico recibió a sus nuevos tres mil nuevos estudiantes que cursarán los diferentes programas que oferta la institución. Durante el acto de bienvenida, se realizaron jornadas deportivas, charlas para el éxito y una serie de talleres.

Durante su mensaje de bienvenida, el rector Danilo Hernández señaló que “estos nuevos estudiantes son la muestra de que el acceso a una educación superior de calidad es posible. Su ingreso representa más que el inicio de una carrera profesional, representa la confianza en una universidad que cree en el poder transformador del conocimiento, en el servicio a la comunidad y en el compromiso con el desarrollo regional”.

Al tiempo, el rector invitó a los estudiantes a “luchar juntos por estar en esta universidad hasta graduarse. El Pacto por la Excelencia está a su servicio para acompañarlos en este nuevo camino que emprenden hoy”.

Por otro lado, los nuevos alumnos manifestaron tener grandes expectativas para su futuro con el ingreso a la universidad. Tal es el caso de Camilo Soñé, quien cursa el primer semestre de Derecho. El joven de 20 años indicó que entrar a la Universidad del Atlántico ha sido un “verdadero sueño cumplido”.

“Desde los 15 años, mis papás no estuvieron conmigo, asumí la responsabilidad porque entendí que si no luchaba nadie vendría a salvarme. Superé el cáncer, enfermedad que me diagnosticaron a los 12 años, logré salir victorioso y hoy estoy aquí cumpliendo mi sueño de estudiar derecho. Quise estudiar esta carrera porque he visto como han sido vulnerados los derechos de muchas personas cercanas a mi vida y empecé a creer que yo podía ser voz para aquellas personas que no pueden defenderse”, expresó el joven durante la jornada de inducción que se llevó a cabo en la Sede Norte este 28 y 29 de julio.

Este miércoles, el turno será para la jornada de inducción de los más de 300 estudiantes de primer semestre en la sede de Suan, y el jueves en la sede de Sabanalarga.

Avances de la institución

La entidad educativa aseveró que los estudiantes llegan en un buen momento, ya que la universidad logró ampliar sus ofertas académicas con la apertura del Doctorado en Ingeniería, los programas de Administración y Contaduría, en modalidad virtual, el programa de Derecho que ahora también será ofertado en la sede de Sabanalarga y el nuevo programa de Interprete de Lengua de Señas Colombiana-Español.

Asimismo, sostuvieron que en los próximos meses se entregarán nuevas obras, como el laboratorio de nutrición de última tecnología, nuevos espacios en la biblioteca Orlando Fals Borda, zonas verdes recuperadas para el encuentro y el descanso, así como escenarios deportivos renovados, entre ellos la piscina olímpica.

Adriana Rodríguez, estudiante proveniente del municipio de San Estanislao, en Bolívar, expresó “estoy feliz de estar en la Universidad del Atlántico porque quiero demostrarle a todas las personas de mi municipio que por ser de un pueblo no significa que no puedan surgir y superarse. Por eso estoy acá por merito propio, porque deseo ser la mejor abogada del país”.