El Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, prometió un nuevo parque a la comunidad del barrio Santo Domingo de guzmán durante la campaña. Esta semana, la promesa se volvió una realidad y ahora los habitantes del sector celebran del nuevo espacio público para el disfrute de la comunidad.

El nuevo parque Siete Bocas ahora está dotado con un CAI y la canalización de un arroyo siendo un espacio digno y seguro para el encuentro de las familias. Así lo expresó a través de su cuenta de X el mandatario distrital.

“Le cumplimos a nuestra gente de Santo Domingo de Guzmán con lo que prometimos en campaña: un nuevo parque y un CAI para su seguridad. Un espacio de más de 2.770 metros cuadrados, que antes estaba olvidado y marcado por un arroyo, hoy se transforma en un lugar lleno de vida para toda la comunidad. Tapamos el arroyo y convertimos este espacio en un parque para todos”, apuntó.

El burgomaestre destacó que ahora con el punto de atención de la Policía el lugar cuenta “con más seguridad, ahora todos podrán disfrutar, de día y de noche, de un lugar como lo soñaban: juegos infantiles, zonas verdes, un kiosco techado, gimnasio biosaludable y hasta una tremenda cancha de fútbol. ¡Que este parque sea la extensión de sus casas: cuídenlo, protéjanlo y gócenlo en comunidad!”.

En su intervención, el alcalde también señaló las obras que se ejecutaron, como la canalización de un arroyo: “Por aquí pasaba un arroyo, lo canalizamos porque si no lo canalizábamos, ¿cómo hacíamos el parque? Entonces le hicimos la tapa a toda la infraestructura. Quedó un parque bien hecho como ustedes se lo merecen, como siempre lo soñaron. Cuídenlo mucho, no permitan que tiren basura, no permitan que se monten aquí sobre las zonas verdes. Esto es oxígeno para nosotros, esto embellece y valoriza el sector. Este parque valoriza todas las casas que están acá. Así que cuídenlo porque este parque es la extensión de cada una de sus casas”.

En cuanto a la canalización total del arroyo Siete Bocas, que anteriormente pasaba al costado del área del parque, hoy no queda rastro a la vista, ya que ahora fluye por debajo de las zonas verdes y la cancha, gracias a la construcción de un box culvert. El parque beneficiará a una población aproximada de 3.179 habitantes de la localidad Metropolitana.

En el espacio intervenido de 2.770 metros cuadrados hay cancha de fútbol en arena con medidas de 23 x 37 metros, marcos para las porterías y cerramiento en malla electrosoldada; juegos infantiles, zona para biosaludable, plazoleta de 539 metros cuadrados para actividades sociales y recreativas, kiosco comunitario en estructura metálica, 698 metros cuadrados de zonas verdes. Además, este parque cuenta con distintas zonas de estancias y contemplación, así como andenes y rampas para la accesibilidad inclusiva.

Una de las líderes que impulsó este proyecto fue Marbeluz Rodríguez, quien agradeció al alcalde Char por recuperar este espacio que beneficiará a los niños, jóvenes y adultos del barrio.

“Ya hoy es un hecho nuestro parque. Gracias a nuestro señor alcalde Alejandro Char. Este espacio estaba muy abandonado, lleno de monte. Con la comunidad luchamos mucho y sacamos ese monte y empezamos a trabajar para que los chicos tuvieran un espacio para jugar. Con este parque se beneficiarán los niños, los jóvenes y los adultos mayores”, expresó la habitante del barrio hace 38 años.

Con este, el programa Todos al Parque ha recuperado 63 espacios entre parques, plazas, bulevares y zonas verdes en la localidad Metropolitana, con un total de 282.451 metros cuadrados.