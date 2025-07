La celebración del día de la Virgen del Carmen en Puerto Colombia estará enmarcada en la devoción, cultura y el deporte. En la Plaza Francisco Javier Cisneros se realizarán conciertos gratuitos para la comunidad con artistas locales e invitados. Además, la agenda deportiva se extenderá hasta el próximo fin de semana con carreras atléticas y circuitos nacionales de surf.

De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez, con la oferta religiosa, turística y cultural se tiene como objetivo atraer más visitantes a Puerto Colombia, considerado como uno de los destinos turísticos más visitados del Atlántico.

En total serán 150 unidades de Policía, 40 unidades del Ejército, 44 unidades de Agentes de Tránsito y guías de movilidad, quienes custodiarán la seguridad y la movilidad en todo el territorio porteño durante estas celebraciones.

Agenda religiosa

Dentro de la agenda religiosa dirigida por el Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, se contempla para este martes 15 de julio el traslado de la imagen de la Virgen del Carmen a la gruta de Montecarmelo, ubicada en el corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, desde las 2:00 p.m.

Seguidamente, a las 5:30 p.m., se realizará la Eucaristía y día IX de novena en honor a la Virgen del Carmen en la gruta de Montecarmelo, y la peregrinación jubilar a las 6:40 p.m.

Para el miércoles 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, se realizará en el Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen la Eucaristía Solemne para Peregrinos y Devotos en tres franjas horarias: a las 6:00 a.m., 8:00 a.m., y 9:00 a.m.

Por otra parte, la Eucaristía Solemne Patronal presidida por Monseñor Pablo Emiro Salas será a las 11:00 a.m. Para la tarde, la agenda inicia desde las 4:00 p.m. con la Eucaristía Solemne en Acción de Gracias, y se procede a la procesión con la imagen de la Virgen del Carmen a las 5:00 p.m.

Agenda cultural

Simultáneo a las actividades religiosas, en la Plaza Francisco Javier Cisneros la agenda cultural estará dirigida a la comunidad en general totalmente gratis con shows musicales a cargo de artistas locales como Jack La Banda, e invitados como Diego Daza & Rolando Ochoa, Óscar Gamarra & Camilo Carvajal y Luister La Voz, para el martes 15 de julio desde las 7:00 p.m.

Para lo concerniente al miércoles 16 de julio, las presentaciones musicales estarán a cargo de Rikarena, Churo Díaz, Jader Tremendo y Carlos Marrugo & Mar Adentro, en la misma franja horaria.

Por su parte, la cultura picotera también toma protagonismo en las Fiestas Patronales con su Festival Picotero 2025, desde las 3:00 p.m. en la calle 2 A entre carrera 5 y 6, los días 15 y 16 de julio, con entradas totalmente gratis.

Agenda deportiva

El deporte también tiene su espacio, y es a través de la versión XI de la Carrera Atlética “16 de julio”, dirigida por la Fundación Grupo Infinito desde las 7:30 a.m.

Esta agenda deportiva se extenderá hasta el fin de semana, con el Circuito Nacional de Surf el próximo viernes 18 de julio, a las 10:00 a.m. en el sector de Playas de Miramar. Para el domingo, 20 de julio, se realizará la Maratón Edmundo Mendoza a las 7:00 a.m. y se finaliza la agenda deportiva con la Copa 1888 Categoría Primera, en la Cancha Carlos Bacca a las 3:00 p.m.