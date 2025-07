El valor del cuidado para sostener la base de una sociedad: las personas. Ese ha sido un tema muy importante pero poco discutido en el pasado, es por eso que ese elemento se pone en la palestra en el Foro de Desarrollo de la Ocde en Barranquilla, con una nutrida concurrencia de público.

Desde varias ópticas, este tema fue debatido dejando en el ambiente profundas reflexiones y datos de valor, donde se refleja que hay una brecha que afecta principalmente a las mujeres en el mundo, entendido a sujetos de cuidados a las personas en condición de discapacidad física o mental, adultos mayores o primera infancia, entre otros.

El español Francisco Centeno, Director Internacional Grupo Ilunion, manifestó que “la brecha existe. El 70 % de las cuidadoras en España son mujeres, es poco reconocido y mal pagado. La persona con discapacidad requiere de cuidado, lo importante es la independencia y el apoyo, muchos creen que no pueden entrar en el entorno laboral. Si arrancamos bien con sus habilidades, cambiamos la manera de abordar el cuidado. El cuidado necesitamos verlo con ojos de rentabilidad, no podemos gastar el dinero donde no debemos y donde el empleo de calidad puede ayudar”.

Desde el gobierno Nacional se lanzó una alerta y una mirada crítica a la situación.

Natalia Moreno Salamanca, directora de Cuidados Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia comentó que “nuestro plan de desarrollo se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, y eso implica ver cómo están las personas que sostienen la vida: las cuidadoras. Hemos venido construyendo muchas herramientas, pero ahora debemos avanzar hacia el futuro pensando en las sociedades del cuidado, en oposición a las sociedades del miedo, que son las que se han visto en Colombia”.

Moreno Salamanca fue más allá y aseguró: “Somos una especie interdependiente, no podemos salir adelante sin un relacionamiento mutuo que lo media el cuidado, en Colombia tenemos 17 millones de personas, más o menos el 35% de la población necesita de cuidados. La cobertura en el país es muy baja aún, en donde tenemos más cobertura en la primera infancia y estamos en el 51%, eso quiere decir que uno de cada niño o niña no recibe cuidado. Tenemos nueve millones de cuidadores en Colombia, de los cuales siete no son remunerados”.

A su turno, Ximena Torres, responsable en el país para la Fundación Avina, añadió que se han hecho intensos esfuerzos para cambiar el paradigma del respeto por los derechos de las cuidadoras.

“Esa mirada del cuidado la hemos querido trabajar como paradigma, porque le damos un sentido de vida. Eso pasa de un ejercicio individual a lo colectivo. Desde esa perspectiva, dependen de donde la miremos. Con la perspectiva migrante, que se están moviendo a otro país, las muertes su puesta de cuidado es que únicamente les respeten sus derechos: no por el hecho de venir de otro país es mano de obra barata”, apuntó.

Desde las miradas internacionales, la abogada Kathia Brenes, especialista Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de Costa Rica, dijo que no se puede desarticular la mirada de género sobre estos temas.

“Es imposible desvincular el tema del cuidado de las mujeres. El cuidado ha sido históricamente asignado a los hombros de las mujeres. Las mujeres invertimos 32 horas semanales mientras que los hombres 15 horas. Hay alrededor de 900 mil mujeres que no se mantienen en el mundo del trabajo por estar inmersas en temas de cuidados. Es por eso que desde la institucionalidad trabajamos para generar responsabilidad social para generar un cambio cultural y buscar recursos para seguir avanzando en alternativas”, señaló.

Por su parte, Ramiro López-Ghio, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apuntó a la necesidad de luchar en contra de la desigualdad, a raíz de la mala situación de los cuidadores pues “el diagnóstico de lo que se dice acá, es que hablamos de desigualdad. Las mujeres realizan tres veces más el trabajo no remunerado, las mujeres invierten siete horas de trabajo diario no remunerado en América Latina y los hombres tres horas. Hay mucho por hacer, y mucho que se ha hecho. Lo primero es identificar las necesidades del cuidado: adultos mayores, también hay discapacidades físicas, mentales y también hay infancia. Tenemos necesidad de diseño de programas y sensibilización a la población”.

Finalmente, la argentina Natalia Julieta Fenizi, secretaria de Género y Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de la provincia de Neuquén, apuntó a que “lo importante es que mientras en roles de equipos es importante tener un diagnóstico de punto de partida, para rendir cuentas en que se usan los recursos públicos. Así se definen las administraciones a todos nivel”.

Así pues, en el caso argentino, “es una política provincial, en Neuquén el 89% lo realizan mujeres. Cómo tienen poco tiempo, están en desventaja en el mercado laboral. El 15% el PIB de Argentina es generado por trabajo doméstico, pero no aparece, no se cuenta, no se ve reflejado. La desventaja es que solo el 37% de esas mujeres consigue trabajo formal y la provincia de Neuquén los varones ganan 31 % más que las mujeres”.

Las preocupaciones sobre el avance de la vejez en Latinoamérica, con sociedades cada vez más ancianas, dispara las alarmas a futuro. La gran conclusión y el enorme compromiso, es avanzar en los programas de profesionalización de los cuidadores y mejorar las coberturas para lograr así garantizar a futuro una sociedad que pueda avanzar en un desarrollo sostenible.

Desde ese punto de vista, la Alcaldía de Barranquilla resaltó que la ciudad se ha posicionado como un referente nacional con más de 400 personas en actividades productivas. Adicionalmente, el Distrito tiene en sus colegios públicos más de 4 mil estudiantes con algún tipo de discapacidad.