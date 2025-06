Desde la ciudad de Bogotá, los alcaldes de las ciudades capitales llevaron a cabo este lunes un Consejo de Seguridad para redoblar sus esfuerzos por la seguridad ciudadana y la protección de los candidatos presidenciales.

Durante este evento, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que dentro de los próximos 15 días se propondrá una cumbre a nivel nacional para revisar la estrategias conjuntas que disminuyan la violencia en el país.

“Tengan la certeza que todos estamos comprometidos con la seguridad de la nación. Para los próximos días estamos proponiendo una cumbre con el ministro de Defensa, con la cúpula militar y de Policía para que podamos revisar estrategias conjuntas. Existe un fondo en el Gobierno que se llama Fonsecon, que se llena con los recursos de las ciudades y otras fuentes, sugerimos que esos recursos sean liberados de manera inmediata para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y proteger la ciudadanía y candidatos presidenciales”, comentó.

Del mismo modo, el vocero de todas las capitales del país levantó su voz contra el Gobierno nacional por la reducción del presupuesto de seguridad en el país.

“Vemos con preocupación cómo desde nivel nacional se ha disminuido de manera importante el presupuesto de seguridad, la seguridad es responsabilidad principal del Gobierno nacional, y en lo corrido del año se ha disminuido en cerca de $900 mil millones el presupuesto comparado con el año pasado, y se han congelado gastos por $600-700 mil millones, entonces estamos hablando de la pérdida de casi un billón de pesos que perjudica las labores de inteligencia, la policía judicial, la capacidad del ejército y la fuerza aérea”, dijo.

En esa misma línea, resaltó que “nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, hemos aumentando en un 30% los gastos de seguridad, a medida que el gobierno ha disminuido en más de un 20% de los gastos de seguridad a nivel nacional, pero nunca podremos como ciudades tapar el hueco que se está dejando y parte de esa responsabilidad es cuidar a los candidatos presidenciales en este año electoral”.

Puso de presente: “los alcaldes de las ciudades capitales queremos mandarle un mensaje a Colombia, que estamos unidos por la seguridad de nuestro país, como la mayoría de los colombianos nos preocupa mucho el deterioro de la seguridad, rechazamos actos como el atentado contra el senador Miguel Uribe, como los ataques terroristas en Cali, Valle y el suroccidente, como los desplazamientos del Catatumbo, como el asesinato de más de 100 miembros de la fuerza pública en lo corrido del año”.

Eder también hizo un llamado para revisar la política de paz total que se ejecuta a través del territorio nacional.

“Vemos que muchos de estos grupos criminales, por no decir todos, se están aprovechando de la buena fe de los colombianos y en Colombia cualquier política de paz debe ir acompañada por una política contundente de seguridad. Esta situación de seguridad no es aceptable. Expresamos nuestra solidaridad con todas las ciudades de Colombia que han sufrido amenazas o atentados. Nosotros los colombianos no podemos permitir este retroceso hacia los años de violencia y terrorismo que ya habíamos superado”, manifestó.

Adicionalmente, se refirió al tema de las protestas sociales y manifestaciones públicas. “Nosotros defendemos esas manifestaciones como un derecho que tenemos todos los ciudadanos en nuestra democracia, pero es importante durante estas protestas no sólo apoyar los derechos de quienes protestan, sino también proteger los derechos de quienes no protestan”.

Finalmente, Eder en conjunto con otros alcaldes como Alejandro Char, Federico Gutiérrez, entre otros, pidió al Gobierno responsabilizarse por la seguridad de los precandidatos presidenciales.