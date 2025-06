El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, estuvo la mañana de este viernes 13 de junio, a bordo de la draga china XI Han Ma, recibiendo el informe por parte Cormagdalena de cómo ha avanzado durante el 2024 y lo que va del 2025 el proceso de dragado en el río Magdalena.

Char recibió el informe de gestión y de los avances que se han materializado en el proceso de dragado que en los últimos tres años ha roto los récords.

Entro lo que se destacó, es que al día la draga está retirando al rededor de 10 metros cúbicos de sedimento, para llegar a los 300 mil por mes.

“Yo le he dicho a Álvaro (Redondo, director Cormagdalena) que esto es un caso de éxito. Que desde la administración de Cormagdalena, en cabeza de Álvaro, los números del calado han sido históricos. O sea, prácticamente el 2023, 2024 y 2025 fueron de 10 metros para arriba. Los barranquilleros nos quitamos un tremendo dolor de cabeza de encima. Y además se le ha inyectado una bala de oxígeno a la productividad, a la empleabilidad, al desarrollo del río. Porque es que el río es la autopista más importante que nosotros tenemos, que tiene Colombia”, dijo.

Así mismo, resaltó que el aumento de presupuesto ha sido clave.

“Entonces, gracias a todo este esfuerzo que se ha hecho, porque no solamente ha sido voluntad, también ha sido presupuesto. Han doblado el presupuesto de una responsabilidad que tenía la nación, pero que poco la practicaba hasta ahora. Que se están viendo los resultados, Barranquilla está muy orgullosa, muy contenta, muy agradecida. Porque esto está en manos de un equipo que ha podido conformar a Álvaro con el sector productivo, con la Dimar. Es toda una familia que empuja a todas para el mismo lado y lo que trae es oportunidades de trabajo para nuestra gente”, dijo a EL HERALDO.

Char destacó el sensacional impulso al empleo en la ciudad que se ha recibido por el impulso del puerto.

“Un batazo de cuatro esquinas. También se dinamizó toda la economía, 23.000 empleos genera esto. Imagínense, yo no creo que haya 5 empresas en el Caribe colombiano que generen tanta prosperidad. Y mira que Barranquilla ya está moviendo en lo corrido del año 5.5 millones de toneladas. El año pasado fueron 13 millones de toneladas. Eso es empleo que va y que viene, y movimiento que va y que viene. Y ahora que Barranquilla le da la cara al río, miren el hermoso malecón. Que le da la cara a la siena que está allá y que le da la cara al mar. Pues qué espectáculo ver ese movimiento de carga y esa cantidad de buques entrando y saliendo. Porque eso también trae turismo”, aseguró.

Álvaro Redondo director de Cormagdalena, a su turno, señaló que el récord de carga es fácilmente medible.

“En este momento están ingresando barcos, embarcaciones que están superando ya un calado de 10 metros. Y eso es importante porque hemos tenido buques, embarcaciones que han llegado al puerto con más de 40 mil toneladas en un solo viaje. Eso históricamente nunca se había visto en la ciudad de Barranquilla. Y esperemos que se mantenga esta carga aquí en esta parte del país”.

Afirmó que el reto es volver a sostener el presupuesto para el próximo año, pasando de los 110 mil millones de pesos.

“Lo hemos hecho en los últimos tres años. De manera que tenemos la tranquilidad, la confianza. El gobierno Nacional ha duplicado el presupuesto que se hacía en los últimos años en el canal de acceso del puerto de Barranquilla. Y no me cabe la menor duda que en el año 2026 no será inferior a lo que hemos hecho en los últimos años. El presupuesto de este año en el canal de acceso del puerto de Barranquilla estamos hablando de 110 mil millones de pesos que hemos invertido en el año 2025”, cerró.