La Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) dio la bienvenida a 2.500 jóvenes de todo el Atlántico que tendrán acceso a una educación superior gratuita desde el próximo jueves en el municipio de Galapa.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, esta es una apuesta a futuro para convertir a 10 mil ciudadanos de los municipios y corregimientos del departamento en profesionales.

“Si le damos oportunidades a quienes no la tienen, estamos dando un verdadero salto social, de que nos sirve que las oportunidades sean para poco, no, eso no es posible, aquí en el Atlántico el que quiere echar para adelante, aquí estamos para apoyarlo”, expresó la primera autoridad del departamento.

En esa misma línea, el consejero para la Educación Superior de la Gobernación del Atlántico, Julio Mejía Fontalvo, indicó que este proyecto tiene una “llama viva” de optimismo en las familias de los municipios y corregimiento del departamento.

“Hoy, estudiantes de cabeceras municipales, veredas, corregimientos y caseríos ya hacen parte activa de esta apuesta formativa, con presencia en los 22 municipios del departamento y eso va a transformar en algunos años la visión que tendrá esta nueva generación de profesionales de los pueblos”, precisó.

El nuevo grupo de jóvenes que se unirá al programa de la IUB comenzará su jornada de inducción este jueves 5 de junio a las 4:00 p. m. en la sede del Polideportivo de Galapa con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Actualmente, el programa se desarrolla en 10 sedes ubicadas en Galapa, Baranoa, Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Malambo, Manatí, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande y Santo Tomás.

Además, desde octubre de 2024, 1.935 estudiantes iniciaron su carrera profesional en esta estrategia educativa. En el cuatrimestre actual, se sumaron 2.113 nuevos beneficiarios, para un total de 5.000 jóvenes vinculados gratuitamente entre 2024 y 2025.

Según la administración departamental, la meta es superar los 10.000 estudiantes al final del periodo de gobierno.

“Antes de esta iniciativa el 56 % de la población del Atlántico no tenía acceso a la educación superior. Hoy, gracias a la estrategia departamental, la política de gratuidad del Gobierno nacional y al respaldo de la IUB, miles de jóvenes y adultos tienen una oportunidad concreta de formarse profesionalmente”, dijo.

