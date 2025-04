En el marco del evento de instalación de los Comités Ciudadanos de Consulta Popular por el Sí en el Atlántico, el presidente Gustavo Petro lanzó una serie de dardos en contra del Congreso frente al proceso de aprobación de este mecanismo de participación ciudadana.

“Si los amigos de Efraín Cepeda se le ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia. La consulta de todas maneras se hará. Los ríos no se pueden detener y lo que hicimos en la plaza de Bolívar fue armar un río torrentoso que cada día crece más y no va a detenerse. Va a llegar hasta el mar de la democracia popular”, dijo.

En medio de su discurso, que fue ampliamente respaldado por las personas presentes en la plaza principal de Soledad, el jefe de Estado lanzó un duro mensaje hacia el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por convocar al rechazo de las reformas.

“Yo lo llamo Cepeda el malo, porque hay un Cepeda bueno que es el senador Iván Cepeda, que no se puede confundir. Es un paladín de la paz y de la dignidad que hizo una lucha como la que yo hice”, dijo.

Y agregó que “Cepeda tiene razón en que todos tenemos votar por las preguntas. ¿Entonces por qué hundieron la reforma laboral que lo que traía era esas preguntas en forma de ley? Son las mismas preguntas, pero eran afirmaciones en el proyecto de ley”.

Recalcó que “no nos vamos a dejar derrotar. Lo que vamos a hacer adelante es que el pueblo va a votar por el pueblo, como lo ha hecho en algunas veces, no va a votar por ningún politiquero bueno o malo. Claudia (López) me ha engañado siete veces, la mujer que más me ha engañado en mi existencia”.

Asimismo, el presidente Petro se fue de frente también contra el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, y de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“Qué error tan terrible que cometí y tengo que pedir perdón ante ustedes y me equivoqué cuando llevé al señor Gaviria a su puesto, pero también a Ocampo de ministro de hacienda, el cual constituyó un subsidio a la gasolina de los ricos con el dinero de los pobres por 40 millones de pesos en contra de mi programa de Gobierno”, señaló.

