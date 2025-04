Durante los últimos años, Barranquilla se está posicionando como un destino turístico de gran relevancia debido a su cultura, historia, patrimonio arquitectónico y su biodiversidad, debido a su ubicación aledaña al río Magdalena y el mar Caribe.

Cabe destacar la inversión en infraestructura, como el centro de convenciones Puerta de Oro y el Gran Malecón, así como la recuperación de recursos naturales que han facilitado el turismo de eventos y la dinamización de la economía. Además, la ciudad cuenta también con un patrimonio arquitectónico rico y diverso, con edificios coloniales y republicanos que reflejan su historia y cultura. El centro histórico es un lugar emblemático con plazas y edificios históricos.

La visión del alcalde Alejandro Char está enfocada en posicionar a Barranquilla en la escena global como un destino turístico de referencia, y estas nominaciones son muestra de que la ciudad avanza en el camino correcto hacia este propósito. Por esta razón, en estos días de descanso, con motivo de la Semana Santa, la ciudad ofrece una ruta turística para disfrutar en familia, con la que se puede vivir una experiencia única y emocionante.

Esta ruta comprende la visita al Gran Malecón, Ecoparque Mallorquín, La Ventana de Campeones, los callejones de El Prado, La Ventana al Mundo y una visita guiada al corazón del Barrio Abajo.

El Gran Malecón

En este lugar de encuentro para la familia, puede conectar con la naturaleza, disfrutar de la ruta del dulce, realizar actividades al aire libre y disfrutar los sabores de la gastronomía internacional y local.

Martín de la Hoz, residente en Chiquinquirá, dice que no se cansa de visitar el Gran Malecón, un destino de turismo sostenible. Por lo menos una vez al mes llega a este espacio para disfrutarlo con su familia. Relata que es el lugar preferido de sus dos hijos, porque pueden divertirse en la zona de parques, tomar agua de coco bien fría o deleitarse con la oferta gastronómica que ofrecen los diversos restaurantes que funcionan en ese lugar.

El Gran Malecón tendrá esta semana su horario habitual de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., con excepción del Viernes y Sábado Santo, que irá de 5:00 a.m. a 1:00 a.m.

A los visitantes también los espera la Ruta del Dulce que comprende los sectores de Caimán del Río, Manglares del Río y A Bocas del Río, donde están ubicadas emprendedoras de la cocina tradicional con sus dulces típicos de la temporada.

Otro plan ideal es un paseo por el río y ver el atardecer a bordo de unas de las embarcaciones que zarpan del muelle del sector Puerta de Oro. Aquí se ubica La Mita, Asipesa y ZeroStress

Disfrutar Puerto Mocho

Las playas urbanas de Puerto Mocho se han convertido en uno de los sitios más visitados de la ciudad. Con más de un kilómetro de playa habilitada, se extiende a lo largo de un paisaje privilegiado que integra el río Magdalena, la ciénaga de Mallorquín y el mar Caribe.

Aquí se puede vivir una experiencia relajante para los visitantes, quienes encontrarán carpas y sillas frente al mar. También comedores, puntos de venta, actividades deportivas y acuáticas, servicio de alimentación y bebidas con una amplia oferta gastronómica local y una infraestructura de calidad.

El ingreso y acceso a la playa tiene tres opciones. Una es a través de la estación del tren, que con sus vagones transportará en cada trayecto a 70 personas hasta la playa en sus 2.5 km de vía férrea. La segunda opción es utilizando la ciclorruta y la tercera forma de llegar es caminando a través del sendero peatonal.

Ecoturismo en Mallorquín

El Ecoparque Mallorquín es un espacio verde y recreativo, ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre como caminar, correr, hacer ejercicio, fotografiar la vegetación, la vida silvestre y gozar del paisaje de los mangles y la ciénaga.

Para estos días santos, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín estará abierto de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., siendo el último ingreso a las 5:00 p. m.

Quienes visiten el Ecoparque durante los días santos podrán participar de dos clases de bienestar gratuitas. La primera será una clase de yoga el jueves 17 de abril, a las 6:45 a.m., en la zona de reposo y bienestar, y la segunda invitación es para el domingo 20 de abril, a las 6:00 a.m., a una clase de hipopresivos y abdomen.

De igual forma, contemplar, avistar aves, caminar, relajarte son otras de las actividades que se pueden realizar mientras se descubre este rincón verde de Barranquilla.

Los deportes náuticos sin motor también son una opción para compartir en familia o con los amigos. Hasta el 20 abril, de 6:30 a.m. a 4:30 p.m., se aplicará un 15% de descuento en los servicios de bicicletas acuáticas y kayak.

Barrio Abajo: un tesoro cultural

Los visitantes también podrán recorrer las calles del Barrio Abajo, un sector tradicional y emblemático de Barranquilla que es conocido por su rica historia, su arquitectura colonial y su vibrante cultura.

Existen varias rutas que se pueden recorrer para conocer las casas y edificios antiguos que reflejan la historia de la Puerta de Oro. Igualmente, se pueden disfrutar de la gastronomía local en varios restaurantes que ofrecen platos típicos como el sancocho, el arroz con coco y el pescado frito.

Pero lo más valioso de Barrio Abajo sigue siendo la hospitalidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes, lo que lo hace un lugar acogedor para los visitantes.

El Museo del Carnaval

Ubicado en el corazón de Barrio Abajo, este museo está dedicado a preservar la historia del Carnaval de Barranquilla, la fiesta más importante del país que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO).

Allí se podrá vivir, los 365 días del año, de la música, el color y las danzas tradicionales de nuestras fiestas. Cada rincón del museo está lleno de historia, se pueden observar las reinas y los vestidos que lucieron en su coronación.

Para los días santos, el museo estará cerrado los días jueves y viernes, pero retoma sus actividades el Sábado de Gloria en el horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.