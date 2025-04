Una dura crítica a la falta de visión empresarial en el país fue hecha por el COO de Tecnoglass, Christian Daes, durante su participación en el evento central de la Semana T, un espacio que se posiciona como un motor de innovación, tecnología y colaboración empresarial en el Caribe.

De acuerdo con el empresario, la generación de nuevas empresas se debe visionar como una vía de acción para atender los desafíos económicos que existen en el país, en medio de la incertidumbre que han generado las políticas arancelarias de Estados Unidos.

“Los problemas del país se van a resolver el día en que se generen más empresas. Con la creación de empresas se aumenta el recaudo de tributos, se crean más puestos de trabajo, se acaba el desempleo, hay más consumo y toda la economía se mueve”, sostuvo.

Criticó que la ciudad y el país se han vuelto “flojos” en el ámbito empresarial: “Solo queremos hacer negocios a corto plazo. Todo el mundo quiere traer contenededores de la China y venderlos o en revender carne, pero nadie piensa en montar una finca o una fábrica”.

En la misma línea, Daes indicó que “los países políticamente nunca son bien manejados porque el poder corrompe, el poder desgasta. El sector privado no tiene nada que ver con la parte política. Se han tomado medidas y nos ajustamos, punto”.

Puso de presente que las empresas en Barranquilla no aprovechan las ventajas competitivas para impulsar la economía local: “Tenemos un déficit comercial con Estados Unidos y siempre la culpa, de acuerdo con los empresarios, es del Gobierno. Han pasado 11 presidentes y Tecnoglass creciendo”.

Por último, cuestionó que no es posible “que estando a 3 días en barco de Estados Unidos y a un día de Centroamérica, nosotros no exportemos nada. Somos un país muerto empresarialmente y los culpables son los que no generan oportunidades”.