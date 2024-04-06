En el marco de las sesiones extraordinarias de la Asamblea del Atlántico, la Gobernación presentó 11 proyectos de ordenanza, de los cuales fueron aprobados tres de manera unánime, el pasado viernes 5 de abril.

Uno de los proyectos autoriza el cupo de endeudamiento de $500 mil millones de pesos para la realización de operaciones de crédito público, destinadas a financiar programas y proyectos institucionales.

Carlos Rojano Llinás, ponente de la iniciativa, indicó que el endeudamiento tiene como objetivo principal la financiación de una serie de proyectos de infraestructura en el departamento del Atlántico, incluyendo el mejoramiento de viviendas, escuelas públicas, obras en materia de cultura entre otros.

De igual manera, el diputado Alfredo Varela expresó su firma respaldo y colaboración desde la Asamblea, al gobernador del Atlántico en proyectos que beneficien a la comunidad.

No obstante, Varela aseguró que estará ‘vigilante’ para llevar a cabo las negociaciones crediticias que cumplan con la ley, y no lleven a la región a ser considerada sujeto de crédito, aunque el indicador de endeudamiento sea elevado en ese momento.

Llamado a apoyar el deporte

El diputado Estéfano Gonzáles, destacó la importancia del apoyo al deporte, y aseguró que en ocasiones este aspecto no había sido tenido en cuenta a la hora de solicitar créditos.

Gonzáles hizo un llamado a que se asignen recursos de la comisión de Hacienda y Crédito Público para el seguimiento del cupo crediticio hacia iniciativas deportivas.

Por su parte, Federico Ucros, expresó que ‘confía en que se libere el cupo de endeudamiento con las operaciones necesarias, a pesar de la capacidad de deuda’.

El corporado, considera ‘crucial’ avanzar en esta modalidad para intervenir en el beneficio de los atlanticenses, estableciendo una línea de acción clara para dirigir eficazmente los recursos.

Inclusión de la erosión costera

Asimismo, el diputado Camilo Torres propuso incluir la mejora de la erosión costera, como un punto en el proyecto; con el objetivo de convertir el departamento en ‘una ventana al mundo’, indicó además que se debe garantizar el turismo de la mejor manera.

La problemática de la erosión costera es especialmente urgente en el municipio Juan de Acosta, y en apoyo de esto, Harry Canedo, apoyó la iniciativa de Torres asegurando que el proyecto otorgará la facultad necesaria para invertir en esta zona.

Por otra parte, la exención de estampillas y los subsidios de vivienda fueron los otros dos proyectos aprobados en el Duma.