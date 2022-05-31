El ajedrez político ha empezado a moverse en el Atlántico de cara a la segunda vuelta presidencial. La victoria de Gustavo Petro durante los comicios de este domingo ha significado un ‘remezón’ en el departamento, teniendo en cuenta que la mayoría de casas políticas apostaron a la candidatura de Federico Gutiérrez.

La llegada de Rodolfo Hernández al balotaje definitivo supone un nuevo panorama, en donde las alianzas jugarán un ‘papel preponderante’ para conquistar el voto caribe que durante las últimas elecciones ha sido clave para llegar al solio de Bolívar.

Ante este panorama, EL HERALDO consultó a un grupo de politólogos y expertos en materia electoral para analizar los resultados de la primera vuelta en el departamento, así como para realizar algunas previsiones de los posibles resultados del próximo 19 de junio.

Luis Fernando Trejos Rosero, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Norte, indicó que la votación en el Atlántico es una evidencia del ‘cansancio’ de un sector importante de la ciudadanía con ‘la forma unanimista de gobierno’.