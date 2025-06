Este centro de diversión bajo techo combina una impresionante variedad de atracciones, desde museos automovilísticos hasta emocionantes actividades interactivas, convirtiéndose en una visita obligada para quienes buscan experiencias diferentes en Orlando.

Un museo automovilístico sin igual

Ubicado dentro de Dezerland Park, el Orlando Auto Museum es una joya única que transporta a los visitantes a través de más de un siglo de historia automovilística. Fundado por el empresario Michael Dezer, este museo alberga una de las colecciones privadas de vehículos más grandes y diversas del mundo: más de 2,000 automóviles repartidos en 18 galerías temáticas.

Lo que distingue al Orlando Auto Museum no es solo la cantidad de vehículos, sino la calidad, la variedad y la cuidadosa curaduría de su exhibición. Desde clásicos de principios del siglo XX hasta modelos exóticos y modernos, cada automóvil cuenta una historia.

Cortesía

Entre las principales atracciones destaca la colección de Hollywood Cars, donde los visitantes pueden ver de cerca algunos de los vehículos más famosos del cine y la televisión. Esta sección incluye múltiples versiones del Batimóvil (desde la serie de los años 60 hasta películas más recientes), el DeLorean de “Back to the Future”, el General Lee de “The Dukes of Hazzard” y el Ecto-1 de “Ghostbusters”.

También es imperdible el James Bond Exhibit, la mayor colección del mundo de vehículos utilizados en las películas del icónico espía británico. Automóviles como el Aston Martin DB5, embarcaciones, motocicletas y hasta vehículos militares aparecen en esta galería, que también integra un espacio gastronómico: el Bond Lounge & Exhibit, el único restaurante donde se puede comer rodeado de memorabilia original de 007.

El museo también rinde homenaje a la historia militar con su colección de vehículos de guerra, que incluye tanques, jeeps y transportes blindados de diferentes épocas y nacionalidades. Y para los fanáticos de la cultura pop, existe una galería dedicada a los autos de celebridades, con modelos que pertenecieron a f¡guras como Elvis Presley, Marilyn Monroe y otros íconos del espectáculo.

Un dato especial es la zona de microcoches: una divertida colección de vehículos extremadamente pequeños, incluyendo el famoso Peel P50, reconocido como el automóvil más pequeño del mundo. La colección de limusinas también impresiona: algunas de ellas son modificaciones únicas que muestran el lujo y la extravagancia de distintas épocas.

Además, el recorrido por el museo está diseñado de forma interactiva, permitiendo a los visitantes no solo observar los autos, sino aprender sobre su contexto histórico, su relevancia cultural y los avances tecnológicos que representan.

Cortesía

En conjunto, el Orlando Auto Museum no es simplemente un lugar para ver coches; es una verdadera experiencia inmersiva en la cultura, la historia y el arte del automovilismo. Tanto para los fanáticos de los autos como para los curiosos ocasionales, la visita garantiza asombro en cada sala.

Eventos y experiencias especiales

Durante la temporada navideña, Dezerland Park se convierte en un paraíso invernal con Christmas Wonderland, que incluye una pista de patinaje sobre hielo sintético y encuentros con Santa Claus. También ofrece el espectáculo de luces inmersivo Christmas Nights in Lights, ideal para disfrutar en familia.

Accesibilidad y servicios

La entrada y el estacionamiento en Dezerland Park son gratuitos. La mayoría de las atracciones tienen un precio accesible, costando USD $25 o menos por persona. Además, dentro del complejo hay opciones gastronómicas, áreas de compras y espacios para eventos, ideales tanto para visitas espontáneas como para celebraciones especiales.

Atracciones para todos los gustos

Dezerland Park no se queda corto en cuanto a opciones de entretenimiento fuera del museo. Entre sus múltiples actividades destacan: