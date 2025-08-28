Los astros brillan con esplendor para cada signo zodiacal este jueves 28 de agosto del 2025, con energías que invitan la reflexión personal en las área más importantes; vínculos afectivos, bienestar físico y mental, y finanzas.

Aries

Horóscopo de hoy: Corre tu propia carrera sin competir con el resto ni mirar al costado quien te aventaja.

Salud: Cuida con quien compartes tus secretos, caras vemos corazones no sabemos.

Amor: Una cena romántica con tu pareja y la luna de testigo.

Dinero: El trabajo es arduo y con desvelo pero la recompensa económica estará a tu favor. El descanso vendrá luego.

Tauro

Horóscopo de hoy: El cuerpo habla, presta atención a las señales que te envía.

Salud: Para triunfar hay que fracasar, míralo como algo positivo este proceso de aprendizaje para mejorar y seguir intentando.

Amor: Querer significa apoyar, serás el hombro de tu pareja en momentos difíciles. Demuéstrale que puede contar contigo.

Dinero: No dejes que un desvío te aparte de tu metas profesionales a largo plazo. Las responsabilidades económicas viene y van, la clave estará en no tomar decisiones financieras apresuradas.

Géminis

Horóscopo de hoy: Da el salto hacia el vacío y atrévete a tomar riesgos.

Salud: No reprimas aquello que te hace dudar o genera inseguridad, confía en tus capacidades y emociones.

Amor: Los vínculos afectivos traen romance pero también cambios, aprovecha la oportunidad de crecer en pareja.

Dinero: Pedir ayuda no está de más, ese problema financiero que te aqueja puede ser resuelto con el apoyo de un colega.

Cáncer

Horóscopo de hoy: El tiempo lo cura todo, poco a poco tus vínculos volverán a ser cercanos después de complicadas situaciones del pasado.

Salud: La paciencia y la nobleza son virtudes que se cultivan, sobre todo esta ultima te ayuda a controlar las ansias de poseer objetos materiales. Trasciende lo material.

Amor: El amor toca a tu puerta y estás a esperas de responder el llamado. Hoy puede ser la oportunidad para dejarse flechar de cupido.

Dinero: Nuevas personas en tu ambiente laboral puede ser un reto de adaptación. No cedas ante la provocación.

Leo

Horóscopo de hoy: Haz un paso al costado de conflictos familiares que comprometan tu bienestar emocional.

Salud: No hagas lo que no quieres que te hagan a ti, respeta al prójimo y no te aproveches de sus debilidades para sacar un beneficio personal de ellas.

Amor: Las visitas inesperadas de un familiar despertará un clima de hostilidad en la pareja. Mantente tranquilo y el solo volverá a brillar.

Dinero: Por justos pagan pecadores, la responsabilidad de colegas pondrá de cabeza ciertos proyectos en los que habías invertido mucho tiempo.

Virgo

Horóscopo de hoy: Las decisiones que tomes hoy serán el precedente que dictará tu futuro, piensa con cuidado.

Salud: No hay que juzgar un libro por su portada, pero primera impresión vende en el mundo de los negocios. Deslumbra con tu inteligencia e imagen.

Amor: Pasar la página es necesario si quieres sanar la herida de tu última relación amorosa.

Dinero: Mantén tu ánimo arriba cuando los resultados de tu trabajo se vienen abajo, el que persevera alcanza.

Libra

Horóscopo de hoy: Con el afán de la vida es necesario tomar un momento de pausa para respirar y encontrar el equilibrio.

Salud: El caos también hace parte de la naturaleza, así que es imposibles que controles cada problema por ti mismo. Confía en el universo, todo pasa por algo.

Amor: Los celos son un enemigo susurrando el oído, no dejes que te nuble la confianza por tu pareja, quien te ha dado razones para eliminar la duda.

Dinero: Mantente firme en las decisiones que tomarás hoy, no permitas mostrar un semblante de duda, estarás siendo observado.

Escorpio

Horóscopo de hoy: Te levantaste con el pie derecho hoy, con energía y buen humor, no dejes que las noticias venideras cambien tu motivación.

Salud: Los secretos son secretos, no para contarlos a los cuatro vientos. Aprende a valorar la confianza que depositan en ti al contarlos.

Amor: Las relaciones interpersonales son de dar y recibir, concilia con tu pareja sobre las cosas que no estás dispuesto a ceder.

Dinero: La educación es la respuesta, invierte en tu formación profesional. En el comercio las ventas mejoran.

Sagitario

Horóscopo de hoy: Deberás enfrentarte a las consecuencias de decisiones del pasado, es la única forma de avanzar.

Salud: Que lo inesperado de una situación no te nuble el juicio, piensa con cabeza fría. Todo problema tiene su solución.

Amor: No dejes que la adversidad haga retraerte, asegúrate de dialogarlo con tu pareja para evitar tensiones.

Dinero: Cuida cada centavo, deberás manejarte con suma cautela durante la jornada de hoy a nivel económico-financiero.

Capricornio

Horóscopo de hoy: El solo vuelve brillar después de la tormenta, comienza una etapa positiva en tu vida.

Salud: A pesar del cansancio y el apuro en concluir ciertas actividades debes mantener la serenidad para no caer en error tras error.

Amor: Para pelear se necesitan dos, evita caer en discusiones durante el día de hoy.

Dinero: Es el próximo paso a seguir en tu futuro laboral, habla con tus superiores sobre ellos. No temas ser inflexible.

Acuario

Horóscopo de hoy: La comunicación es clave, pero no permitas que tu personalidad afable te juegue en contra. Precaución a la hora de divulgar información importante en tu entorno.

Salud: El bienestar emocional va de la mano del amor, no temas dejarte flechar de cupido.

Amor: Buen día para las primeras veces, sea una cita romántica o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción.

Dinero: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera.

Piscis

Horóscopo de hoy: Una gran oportunidad llamará a tu puerta, pero deberás ser responsable y comprometido para aprovecharla.

Salud: Recuerda que la sociedad es lo que uno hace de ella. En cada uno de nosotros está el potencial para cambiar la realidad que vivimos.

Amor: Dale cabida a la espontaneidad e improvisa una salida con amigos. Las conquistas amorosas no serán una prioridad hoy.

Dinero: Buen viento y buena mar, la semana pinta bien para terminar con calma.

