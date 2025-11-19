Millones de usuarios en todo el mundo reportaron el pasado martes 18 de noviembre fallas simultáneas en redes sociales, aplicaciones y servicios digitales.

Entre los más afectados estuvieron X y ChatGPT, acompañados por Slack, Perplexity, League of Legends, Canva, Grindr y otras plataformas globales.

La causa detrás de esta interrupción masiva apuntó a Cloudflare, una de las redes de infraestructura en la nube más grandes del planeta.

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare es una plataforma de conectividad en la nube que actúa como un gran centro digital diseñado para que internet funcione de manera más rápida, segura y estable.

Según la compañía, su servicio protege a millones de clientes en todo el mundo, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones internacionales.

Shutterstock/Shutterstock La empresa ofrece seguridad frente a ciberataques, mejora en el rendimiento de sitios web, protección de datos, optimización de redes y tráfico y herramientas para reducir la latencia y aumentar la velocidad.

Su labor consiste en “mantener a todos interconectados”, procesando enormes cantidades de solicitudes a nivel global. De hecho, según sus propios registros, Cloudflare maneja en promedio 81 millones de solicitudes HTTP por segundo, una cifra que evidencia su impacto crítico en la infraestructura de internet.

On November 18 Cloudflare experienced a service outage, triggered by an issue with a Bot Management feature, impacting multiple Cloudflare services. Here's a detailed breakdown of what happened. https://t.co/7WArlr5ghI — Cloudflare (@Cloudflare) November 18, 2025

Asimismo, Cloudflare fue fundada en 2004 por Matthew Prince y Lee Holloway bajo el nombre Project Honey Pot, un proyecto que buscaba rastrear amenazas digitales. La plataforma creció lentamente hasta alcanzar presencia en más de 185 países.

Durante una pausa en su formación, Prince ingresó a la Escuela de Negocios de Harvard, donde conoció a Michelle Zatlyn, pieza clave en la transformación del proyecto. Ella visualizó el potencial de evolucionar de un rastreador de amenazas a un sistema capaz de detener ataques y proteger redes en tiempo real.

¿Por qué se cayó Cloudflare?

La mañana del martes 18 de noviembre, usuarios de Colombia, Estados Unidos, México, Europa y otras regiones reportaron fallas masivas en X y ChatGPT.

El servicio mostraba errores al iniciar sesión, compartir contenido, cargar chats o incluso acceder a la plataforma. Pronto se determinó que el problema no era exclusivo de estas redes.

La causa de la interrupción fue atribuida a un problema técnico dentro de Cloudflare, cuya infraestructura soporta y gestiona parte del tráfico global de estas plataformas.

Debido a su papel central en la conectividad y seguridad de internet, una falla de este tipo genera efectos en cadena que afectan simultáneamente a múltiples compañías.