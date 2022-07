Shakira quiere saldar sus compromisos fiscales para irse de Barcelona

Hace un mes, la Audiencia de Barcelona rechazó el recurso de apelación de la cantante contra la decisión del juzgado de procesarla por varios delitos y la dejó a un paso del banquillo de los acusados.

La Fiscalía, que inició el procedimiento al presentar una querella, iba a pedir una pena de prisión alta, que podría superar los seis años, además de una multa. Precisamente, la negociación está en establecer una cantidad como sanción ya que al iniciarse el procedimiento judicial Shakira abonó los 14,5 millones adeudados a la Hacienda española.

Cualquier acuerdo pasa por una aceptación por parte de la cantante de la comisión de los delitos y el pago de la multa estipulada, que podría ser de varios millones de euros. Pese a que pueda ser condenada a una pena de prisión, posiblemente inferior a dos años, no ingresará en la cárcel al no tener antecedentes y quedará suspendida siempre y cuando no delinca en varios años.

Hace pocas semanas, la cantante realizó un cambió en su equipo jurídico para realizar su defensa en este proceso penal ante el riesgo de un juicio y posible sentencia condenatoria. Esa decisión busca alcanzar un acuerdo que se ha intensificado en las últimas semanas, con varias reuniones entre todas las partes.