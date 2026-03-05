A cines aterriza desde este jueves una aventura para reír y vivir en familia con Operación castor, la nueva cinta de Disney y Pixar.

En la historia dirigida por Daniel Chong, Mabel es una estudiante universitaria que ama los animales y encuentra en una nueva tecnología supersecreta la clave para inmiscuirse en el bosque de la ciudad, trasladando su conciencia a un castor robótico hiperrealista. ¿Su objetivo? Unir fuerzas con las especies que allí habitan para salvar el terreno de una amenaza inminente: la construcción de una autopista que forma parte de los planes de reelección del alcalde de la ciudad.

Resguardada en su identidad secreta, Mabel explora las maravillas del reino animal y entabla grandes amistades con la fauna local, incluyendo al carismático castor Rey George que se convierte en su aliado clave para reunir a todos los animales y resistir el avance del alcalde.

En Operación castor, el humor es un elemento central que atraviesa toda la historia. “Los personajes y la comedia fueron siempre el eje rector de todo el proyecto”, explica Chong, quien regresó a Pixar para dirigir la nueva película tras haber creado la reconocida serie Escandalosos y haber integrado los equipos creativos de Pixar en títulos como Cars 2 e Intensa-Mente.

Según Chong, el equipo detrás del film trabajó desde el principio para establecer un tono cómico único, apoyado en personajes divertidos que sostuvieran el relato. “Una historia como esta, con personajes que están constantemente discutiendo, tiene que ser divertida”, concuerda la Productora Nicole Paradis Grindle.

En el proceso de desarrollo de la historia, Chong debió tomar una decisión clave: elegir qué especie animal estaría al centro del relato. Si bien inicialmente consideró a los pingüinos, una historia sobre el Parque Nacional Yellowstone lo llevó a interesarse por los castores, considerados los “ingenieros” de los ecosistemas.

Con su capacidad para construir diques y estanques, los castores favorecen la reaparición de la flora y la fauna, impactando su hábitat de forma decisiva. “Los castores son una especie clave capaz de sostener la vida silvestre de una manera única, y se volvió muy evidente que serían los vehículos perfectos para que la película contara esta historia; ¡además de que son súper tiernos y redonditos!”, agrega Chong.