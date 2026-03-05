Las mujeres del caribe tienen un poder universal abrazado a la pluriculturalidad, a la biodiversidad y al realismo mágico. Mujeres que existen desde la libertad de trascender a universos espirituales, viviendo su ser en plenitud creativa y activando conscientemente el poder que tienen.

Esta nota es una de mis formas de conmemorar el 8 de marzo, día internacional de las Mujeres y fecha en la cual, honramos a quienes abrieron camino para la búsqueda de la equidad e igualdad de los derechos. Mi compromiso de vida es visibilizar los liderazgos femeninos, por lo cual, siempre me inspira escribir sobre las mujeres de mi tierra que han emprendido caminos de luz e incidencia social.

Aquellas que no son perfectas, sino reales y por ello, se disponen a vivir para transcender, siendo tejedoras de grandes realidades. Para el caso de esta columna, presento la historia inspiradora de Nelra.

Presentaré una serie de 4 entregas durante todo el mes de marzo, inicio con una joven empresaria que trabaja por y para La Guajira a través, de la industria hotelera y el buen impacto al turismo étnico y local.

Nelra Ceballos

Me honra hablar de mujeres de la nueva generación que asumen con responsabilidad y disciplina el propósito de sus vidas e inevitablemente convierten sus acciones en referentes para la sociedad, así defino a Nelra una mujer con expresión de ternura, con una narrativa esperanzada y dispuesta a servir y apoyar las buenas causas.

Ella es empresaria, arquitecta, esposa y soñadora incansable. Lidera desde 2017 Emerawaa Hotel y Centro de Eventos, desde 2023 Paestum Beach House. Apasionada por viajar, conocer cosas nuevas y disfrutar de momentos en familia. Es una mujer que camina por el sendero de los valores como el respeto, la lealtad y la empatía, tanto en su vida personal como profesional.

En el diálogo con Nelra, surgieron temas muy interesantes e inspiradores y quiero compartir apartes de esa buena tertulia y de sus visiones, criterios y sueños.

F/: ¿Qué significa ser empresaria joven y mujer en La Guajira?

N/: Ser empresaria joven y mujer en La Guajira significa liderar con convicción en medio de retos que muchas veces no dependen de uno: la economía, la seguridad y la situación general del país. A mis 30 años, siendo guajira de nacimiento, he aprendido que crecer en este contexto exige carácter, visión y una gran capacidad de adaptación.

Ha sido necesario demostrar liderazgo constantemente para lograr que los proyectos se posicionen y se destaquen dentro del sector turístico de Riohacha y del departamento. Lo más bonito de este camino es sentir que, desde el emprendimiento, aporto un granito de arena para que la oferta turística de La Guajira sea destacable a nivel nacional e internacional y para mostrar una cara amable y linda del territorio, que por años ha cargado con imágenes negativas que no reflejan su verdadero potencial y belleza turística.

N/¿Qué representa para ti trabajar en el sector turismo como esperanza para la cultura y la economía local?

Mi acercamiento al turismo nace desde mi profesión como arquitecta y del espíritu emprendedor de mi familia, que me motivó a incursionar en este sector. Sin embargo, fue el deseo de aportar a mi ciudad y a mi departamento lo que terminó de enamorarme del turismo. Trabajar en este sector me ha permitido generar empleo y abrir oportunidades de colaboración y trabajo mancomunado con el empresariado local, entendiendo que el crecimiento sostenible se construye en equipo. Mi apuesta está enfocada en un turismo familiar, corporativo y de experiencias, que valore el territorio, su gente y su identidad.

Para mí, el turismo es la esperanza de La Guajira: una herramienta real para fortalecer la economía local, dignificar la cultura y transformar la percepción del departamento desde lo positivo y auténtico.

Nelra es una joven que tiene mucha esencia guajira, respira guajiridad, es una buena mezcla entre serenidad y carácter (determinación) que, sin duda, la encaminan a senderos de éxito y gran proyección.

Cuando le pedí que dejara un mensaje para las mujeres de la nueva generación que quieren dejar su huella en el mundo, me alegró mucho su respuesta:

A las mujeres de la nueva generación les diría que tenemos la capacidad de lograr todo lo que nos propongamos y que el verdadero crecimiento llega cuando la disciplina y la pasión caminan de la mano. Creo firmemente en un liderazgo ejercido con amabilidad, con don de servicio y con la certeza de que se puede impactar positivamente sin perder la esencia.

Historias como la de Nelra, nos reafirman que las mujeres que no se limitan al miedo, a la frustración o a la derrota, sino que enaltecen el poder universal que tenemos; desde acciones de aprendizajes, solidaridad, fe y amor profundo por cada momento de la existencia; las que se atreven a vivir en plenitud sin resignarse a circunstancias adversas que naturalmente fluyen en este constante aprendizaje que llamamos existencia; las que han hecho consciencia de que somos seres espirituales con un poder inagotable, ojalá que el mundo siga recibiendo el aporte de mujeres como ellas que se reinventan y crean nuevas y mejores realidades, vivan las mujeres que han hecho consciente su fuerza e iluminan el camino de otros y otras. ¡Gracias por inspirarnos! ¡Que vivan las mujeres tejedoras de transformación!

@FACOSTA