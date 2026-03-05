Este domingo 8 de marzo los colombianos tendremos la oportunidad de ejercer uno de nuestros deberes como ciudadanos: el de participar activamente en la vida política, cívica y comunitaria el país a través del voto; esa es la forma más efectiva de contribuir a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de nuestra amenazada democracia, en un contexto electoral fuertemente influenciado por una hostil polarización, alimentada por las narrativas de odio y mentiras promulgadas desde el gobierno, en unos niveles nunca antes vistos en nuestro país.

No solo se ha dedicado a hacer campaña en favor de su candidato, sino que también ha insistido en deslegitimar el proceso electoral actual.

Para lograr sus propósitos se ha aprovechado de que en nuestra sociedad las actitudes y afiliaciones políticas se fundamentan en las pasiones e intereses individuales, soslayando el pensamiento crítico, la razonabilidad y los hechos y datos que contribuyan objetivamente a construir comportamientos positivos para el devenir de nuestra democracia y que faciliten la confianza social y la fortaleza de las instituciones establecidas para el bienestar de los colombianos.

En estas elecciones los colombianos tenemos el deber de salir a votar masivamente para iniciar decididamente un proceso que nos permita enderezar el rumbo de nuestro país. Es muy necesario asegurar la elección de nuevos congresistas capaces e íntegros que no solo cumplan con su rol de hacer nuevas y necesarias leyes, sin actos corruptos, sino también asegurar la independencia de poderes, uno de los pilares de la Constitución de 1991.

Igualmente debemos participar con nuestro voto en las consultas interpartidistas que se realizarán ese mismo día, para despejar el panorama sobre los posibles candidatos a la Presidencia de la República, sobre las que las encuestas nos han mantenido expectantes sobre quienes irán a la contienda electoral final por su capacidad de liderazgo y su preparación para ejercer esa dignidad en las circunstancias complejas en que el gobierno actual dejará el país.

Con la voluntad y la unión de la mayoría de los colombianos, este domingo 8 de marzo podremos comenzar a evitar un nuevo gobierno de izquierda que continúe quebrando el sistema de salud, que se apropie del ahorro mas grande de los colombianos: las pensiones, que continue socavando la estabilidad fiscal, con deuda pública creciente, que termine de marchitar la industria minero-energética y petrolera; y que sigan creciendo la corrupción y la inseguridad, entre otros.

@AELopezP