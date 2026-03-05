No hay plazo que no se cumpla, y este domingo se cumple el que nos definirá la suerte del país. Parece exagerado pero, dado el desbarajuste político, lo que muestran las variopintas encuestas, y lo pusilánime de la dizque oposición, la afirmación entra en el terreno de la propia emergencia. Estamos a punto de caer en la repetición, eso sí, corregida y aumentada, de un régimen destructivo como el de Petro, pero peor, porque Petro es un fantasioso charlatán, y Cepeda el malo es un tipo contundente, criado en medio de lo más radical de la guerrilla.

La gente lo tiene claro, y más las directivas de los partidos, que han armado combos, no se sabe si es para apuntarse en lo de la reposición de votos, o para figurar como presidenciables, o para contarse, o si es en serio que aspiran. El caso es que dichos combos lucen inanes, pues casi ninguno marca significativamente en las encuestas, y pocos cuentan con un peso específico de alto voltaje. La única que posee las condiciones de conocimiento, experiencia, y talante es Paloma Valencia, líder del uribismo, alguien con peso propio y brillante hoja de vida, y quien se encuentra calificada para dirigir al país. Sobre todo con Uribe de asesor. Hay que votarla para que gane.

Costeño que se respete debe estar con Abelardo De la Espriella, ¡al fin! uno de los nuestros está en la palestra con posibilidades, que todo el cachaquerío se espanta y quieren obstruirlo. Es que Abelardo es como nosotros, habla como nosotros, es frentero como nosotros y dice lo que la gente quiere oír, o sea, ataca los abusos y las estupideces izquierdosas, y promete acabar con las prácticas tanto de Petro como las tan arraigadas en el sistema.

Ante la proliferación de combos, hasta los de la izquierda han armado el suyo, donde desde Quintero el ex alcalde de Medellín compite con Roy barreras y otros izquierdosos. Hay, entonces, que ignorarlos, y toca poner la lupa en las elecciones parlamentarias, porque es en provincia donde se elige el Congreso, soporte de quien sea el elegido presidente., o sea Abelardo. Por aquí no tenemos problema: Debemos agradecer a Álex lo que hace por nosotros, amén que Fuad Char es firme, y seguro apoyará a Abelardo para que haga en Colombia lo que Álex hace en Barranquilla. La otra es apoyar en Congreso a Salvación Nacional, que a su vez apoya a Abelardo.

Busquemos que Paloma y Abelardo encabecen primera vuelta, y derroten a Cepeda el malo, que el petrismo la está metiendo toda y todos los billetes, que le sobran. Así que, ¡pilas! que desde aquí podemos salvar al país.

