Hijo de Diomedes hará caravana en Barranquilla para conmemorar al Cacique

Como ya es costumbre Guillén también entregó su listado de números para que los diomedistas apuesten en el chance.

“Soñé con El Cacique, siempre para esta temporada me ocurre, él era un hombre que acostumbraba a darle buenos aguinaldos a su fanaticada y ahora me ha hablado en sueños y me ha revelado varios números, así que con mucha fe vamos a buscar el acostumbrado aguinaldo del Cacique en sus dos fechas, el 22 de diciembre y el 26 de mayo. Hagan sus apuestas así: 7006, 1066, 6438, 1225, 1325, 1026, 1057, 6626, 5766, 2610, 1012”, es el listado de números que ha compartido Guillén.

Concluyó expresando que esta década sin Diomedes, ha sido muy dura para su círculo más cercano.

“A muchos se les fue su cantante preferido, pero a otros se nos fue el amigo, el hermano, y eso es lo que más se extraña a ese hombre de ocurrencias únicas que incluso las reflejó en su canto, porque muchos se saben hasta sus dichos, así que como Diomedes no hay otro, eso nunca nacería, y si nace no se cría, y si se cría se vuelve loco”.