Los 17 de marzo es en una fecha marcada por celebraciones, desfiles y símbolos característicos con el color verde.

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Se trata del Día de San Patricio, una festividad que nació en el ámbito religioso pero que hoy se vive como un fenómeno cultural global.

La jornada está dedicada a San Patricio, figura clave en la historia de Irlanda. Su fallecimiento, ocurrido el 17 de marzo, dio lugar a una conmemoración que inicialmente era solemne y centrada en la fe.

BARRY CRONIN/EFE La jornada está dedicada a San Patricio, figura clave en la historia de Irlanda. Su fallecimiento, ocurrido el 17 de marzo, dio lugar a una conmemoración que inicialmente era solemne y centrada en la fe.

Con el paso de los siglos, esta tradición fue transformándose, especialmente fuera de Irlanda, donde adquirió un carácter más festivo.

El crecimiento del Día de San Patricio está estrechamente relacionado con la migración irlandesa. Comunidades establecidas en países como Estados Unidos impulsaron desfiles y eventos que con el tiempo se popularizaron.

Pexels Día de San Patricio

Ciudades como Nueva York comenzaron a organizar celebraciones multitudinarias, convirtiendo la fecha en un símbolo de identidad cultural que luego se expandió a otras regiones.

Esta es la historia de San Patricio

Antes de ser reconocido como santo, San Patricio vivió una historia marcada por la adversidad. Durante su juventud fue llevado a Irlanda en condición de esclavo, experiencia que influyó en su camino espiritual.

Años más tarde regresó a la isla como misionero, donde desempeñó un papel importante en la difusión del cristianismo, lo que le otorgó un lugar destacado en la historia religiosa.

aciprensa San Patricio

¿Por qué San Patricio lo representa el color verde y el trébol?

Uno de los rasgos más visibles de esta fecha es el uso del color verde, vinculado a Irlanda y a su identidad cultural.

El trébol también ocupa un lugar central. Según la tradición, fue utilizado por San Patricio como una forma de explicar conceptos religiosos. Con el tiempo, este símbolo pasó a representar tanto la fe como la buena fortuna.

Pexels San Patrick's Day

En la actualidad, el Día de San Patricio se celebra con actividades que incluyen desfiles, música y reuniones sociales.

En lugares como Chicago, el río se tiñe de verde, mientras que en Dublín se realizan festivales que combinan tradición y turismo.