La llegada de Semana Santa es un momento de inspección para algunas personas y también para descansar.

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Durante esos días, es común que miles de viajeros salgan de las ciudades, mientras en diferentes regiones se preparan celebraciones religiosas, encuentros familiares y actividades tradicionales.

Para muchos colombianos, esta temporada representa tanto un espacio de descanso como un momento de reflexión espiritual. Por ello, a medida que se acerca el nuevo año, una de las dudas más frecuentes es cuándo se celebrará esta importante fecha en el calendario.

Para muchos colombianos, esta temporada representa tanto un espacio de descanso como un momento de reflexión espiritual.

Las fechas de Semana Santa cambian cada año porque dependen del calendario litúrgico cristiano. En 2026, las principales jornadas se celebrarán entre finales de marzo y los primeros días de abril.

Semana Santa 2026: fechas importantes

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo (festivo): 2 de abril

Viernes Santo (festivo): 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Los días festivos oficiales en el país corresponden al Jueves Santo y al Viernes Santo, lo que genera uno de los fines de semana largos más esperados del año.

Los días festivos oficiales en el país corresponden al Jueves Santo y al Viernes Santo, lo que genera uno de los fines de semana largos más esperados del año.

¿Qué se conmemora durante la Semana Santa?

Durante esta semana, los creyentes recuerdan distintos momentos de la vida de Jesucristo según la tradición cristiana.

Domingo de Ramos: recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén.

Jueves Santo: se conmemora la Última Cena.

Viernes Santo: recuerda la crucifixión de Cristo.

Sábado Santo: jornada de silencio y reflexión.

Domingo de Resurrección: celebra la resurrección de Jesús.

Además de las celebraciones religiosas, en diferentes ciudades y pueblos del país se realizan procesiones, actos litúrgicos y encuentros comunitarios.

También existen costumbres gastronómicas asociadas a esta época, como evitar el consumo de carne roja, sustituyéndola por pescado y otros platos tradicionales.