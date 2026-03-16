Anne Hathaway y Anna Wintour compartieron escenario el pasado 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde presentaron el premio a mejor diseño de vestuario durante la 98.ª edición de los Oscar. Su aparición, acompañada por la canción ‘Vogue’ de Madonna, desató de inmediato las referencias a ‘El diablo viste a la moda’, la película estrenada en 2006 que convirtió su vínculo con el mundo de la moda en un fenómeno cultural.

La escena fue leída como un homenaje evidente al filme protagonizado por Hathaway y Meryl Streep, cuyo personaje de Miranda Priestly ha sido asociado durante años con la figura de Anna Wintour. La presencia conjunta de ambas en el escenario reforzó esa conexión frente a una audiencia que reconoció al instante la referencia.

RYAN SUN/EFE La actriz estadounidense Anne Hathaway llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre del barrio de Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU.

Hathaway, además, acudió a la ceremonia con un vestido floral de Valentino y guantes negros largos, una elección estilística que varios medios vincularon con una de las frases más recordadas de la película sobre los estampados florales.​

El intercambio que hizo reír al público

Durante la presentación, Hathaway preguntó a Wintour qué opinaba de su vestido. La editora, fiel a su estilo impasible, respondió directamente: “And the nominees are…”, lo que provocó risas en el teatro y en redes sociales por su parecido con la dinámica de ‘El diablo viste a la moda’.

CHRIS TORRES/EFE Anna Wintour (izq.) y Anne Hathaway en el escenario para entregar los premios a Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Vestuario durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU.

Poco después, Wintour volvió a rematar el momento con otra línea que disparó la reacción del público: “Thank you, Emily”. La frase funcionó como otro guiño para los seguidores de la película, en referencia al personaje interpretado por Emily Blunt.

Kate Hawley se lleva el Oscar

En esa misma salida al escenario, el premio a mejor diseño de vestuario fue para Kate Hawley por su trabajo en Frankenstein. La diseñadora neozelandesa ganó en una categoría clave para una película que también fue reconocida en maquillaje y peluquería.

El momento entre Hathaway y Wintour terminó convirtiéndose en uno de los pasajes más comentados de la noche.